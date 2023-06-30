İstanbul Valisi, kılıç taşıyan yabancıların sınır dışı edildiğini açıkladı

İstanbul Valisi Davut Gül, Küçükçekmece'de bir kavga sırasında kılıç taşıdıkları anlara ait görüntüleri sosyal medyada yayınlanan yabancı uyrukluların sınır dışı edildiğini bildirdi.

"MÜCADELEMİZ DEVAM EDECEKTİR"

Gül, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Ellerinde kılıçlarla kavga eden yabancılar tespit edilerek sınır dışı edilmiştir. İstanbul büyük bir metropol ve zaman zaman bu tür istenmeyen olaylar olsa da suç işleyenlere karşı kararlı mücadelemiz devam edecektir." ifadelerini kullandı.

NE OLMUŞTU?

Küçükçekmece'de geçen gün yabancı iki grup arasında çıkan kavgada, kılıç kullanılmıştı. Sosyal medyaya düşen görüntüler büyük tepki çekmişti.