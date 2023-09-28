AFAD: İstanbul'da yağış sabah saatlerine kadar sürecek

İstanbul'da şiddetli yağışın ardından yaşanan selde pek çok noktada su baskınları yaşandı, göle dönen yolda araçlar ilerleyemedi. Vatandaşlara kısa mesaj gönderen AFAD, "Meteoroloji'ye göre İstanbul'da kuvvetli yağışların yarın sabah saatlerine kadar sürmesi bekleniyor. Sel, yıldırım ve su baskınlarına karşı dikkatli olunmalıdır" dedi. İstanbul Valisi Davut Gül ise, "Lütfen su basma riski bulunan yerleri ivedi şekilde boşaltınız." uyarısında bulundu.

EV VE İŞYERLERİNİ SU BASITI, YOLLAR GÖLE DÖNDÜ

İstanbul'da gündüz saatlerinde başlayan şiddetli sağanak yağış sele neden oldu. Sel sularından en ağır hasarı Arnavutköy, Başakşehir ve Küçükçekmece ilçeleri aldı. Ev ve işyerlerini su basarken, göle dönen yolda araçlar ilerleyemedi. Vatandaşlar alışveriş merkezi gibi alanlarda beklemek zorunda kaldı.

AFAD: KUVVETLİ YAĞIŞLAR SABAH SAATLERİNE KADAR SÜRECEK

Megakenti hazırlıksız yakalayan şiddetli yağış hayatı felç ederken, uyarılar da peş peşe geldi. AFAD'dan vatandaşlara gönderilen kısa mesajda, "Meteoroloji'ye göre İstanbul'da kuvvetli yağışların yarın sabah saatlerine kadar sürmesi bekleniyor. Sel, yıldırım ve su baskınlarına karşı dikkatli olunmalıdır" ifadelerine yer verildi.

1 İLE TURUNCU, 15 İLE SARI KODLU UYARI

Son durumu paylaşan AFAD, yaptığı açıklamada şu uyarılarda bulundu: "Meteoroloji'den alınan son bilgilere ve yapılan değerlendirmelere göre; 1 ilimize Turuncu, 15 ilimize ise Sarı kod ile yağış uyarısı yapılmıştır. İstanbul, Tekirdağ, Kırklareli, Edirne, Çanakkale, Balıkesir, Bursa, Yalova, Kocaeli, Sakarya, Düzce, Zonguldak, Bolu, Kastamonu, Bartın, Karabük

"SU BASKINLARINA KARŞI DİKKATLİ OLUNMALI"

28 Eylül Perşembe günü sabah saatlerinden itibaren Tekirdağ, Kırklareli, İstanbul, Edirne, Çanakkale illerinde yerel kuvvetli, 28 Eylül Perşembe günü akşam saatlerinden itibaren Balıkesir, Bursa, İstanbul, Yalova, Kocaeli, Sakarya, Düzce, Zonguldak illerinde yerel kuvvetli, 29 Eylül Cuma öğle saatlerinden sonra Batı Karadeniz'in iç kesimlerinde (Bolu, Kastamonu, Bartın, Karabük) sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Turuncu yağış uyarısı verilen İstanbul ilimizdeki vatandaşlarımıza #AFAD tarafından SMS ile bilgilendirme yapılmıştır. Vatandaşlarımızın ani sel, su baskını, yıldırım, heyelan, yerel dolu yağışı, ani kuvvetli rüzgar, kısa süreli fırtına ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olmasını önemle hatırlatıyoruz."

VALİ GÜL: SU BASMA RİSKİ BULUNAN YERLERİ BOŞALTINIZ

Bir uyarı da İstanbul Valisi Davut Gül'den geldi. Sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şunları söyledi: "Sevgili İstanbullular, İlimiz genelinde kuvvetli yağış devam etmektedir ve sabaha kadar yağış beklentisi tahmin edilmektedir. Lütfen su basma riski bulunan yerleri ivedi şekilde boşaltınız."