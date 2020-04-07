İstanbul Valisi'nden MÜ Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başıbüyük Ek Hizmet Binası paylaşımı - Son Dakika

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İstanbul Valisi'nden MÜ Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başıbüyük Ek Hizmet Binası paylaşımı
6 saat önce
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, yarın hizmet vermeye başlayacak Marmara Üniversitesi (MÜ) Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başıbüyük Ek Hizmet Binası'nın 77 milyon liralık yatırımla güçlendirildiğini bildirdi.
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, yarın hizmet vermeye başlayacak Marmara Üniversitesi (MÜ) Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başıbüyük Ek Hizmet Binası'nın 77 milyon liralık yatırımla güçlendirildiğini bildirdi.
Yerlikaya, Twitter paylaşımında, "İSMEP kapsamında; 77 milyon liralık yatırımla bu hastanemizi 829 sismik izelatörle güçlendirdik. Burası, dünyanın sismik izolatör sistemleriyle güçlendirilen en büyük hastanesi oldu. Deprem sırasında ve sonrasında kesintisiz hizmet verecek. Şehrimize hayırlı olsun." ifadelerini kullandı.
Vali Yerlikaya, paylaşımında, yarın açılacak MÜ Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başıbüyük Ek Hizmet Binası'nın görüntülerine yer verdi.
Haber Yayın Tarihi: 07.04.2020 07:46 Kaynak: AA
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