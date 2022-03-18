İstanbul Valisi saat vererek uyardı: Bugün 18.00-24.00 arası dışarı çıkmayın, kar sağanakları geliyor! - Son Dakika
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İstanbul Valisi saat vererek uyardı: Bugün 18.00-24.00 arası dışarı çıkmayın, kar sağanakları geliyor!

18.03.2022 15:11

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya; İstanbul'da kar yağışının yoğunluğunu artıracağını belirterek, bugün 18.00 ila 24.00 saatleri arasında kar sağanakları yaşanacağını, bu saatler arasında dışarı çıkılmamasının daha isabetli olacağını duyurdu.

Meteoroloji ve AKOM'un uyarılarının ardından İstanbul'un bazı bölgelerinde bugün kar yağmaya başladı. Yağış, bazı bölgeler belirli aralıklara etkisini göstermeye devam ediyor.

PAZARA KADAR SÜRECEK

Meteoroloji'nin son hava durumu raporuna göre İstanbul'da bugün, yarın ve pazar günü yoğun kar yağışı etkili olacak. Pazartesi günü sıcaklığın biraz yükselmesiyle yağış karla karışık yağmura dönecek. İstanbul'da salı günü yağış beklenmiyor.

Son Dakika! İstanbul Valisi Yerlikaya'dan yağış uyarısı: 18.00-24.00 arası kar sağanakları var, dışarı çıkmayın

"SAAT 18.00-24.00 ARASINDA KUVVETLİ YAĞACAK"

Tüm gözlerin çevrildiği İstanbul Valisi Ali Yerlikaya da kar yağışıyla ilgili bir uyarı yaptı. Yerlikaya'nın Twitter'dan yaptığı paylaşımda "Meteoroloji Bölge Müdürlüğü'nün son verilerine göre İstanbul'da bugün 18.00-24.00 arası kuvvetli kar sağanakları bekleniyor. Lütfen, zorunlu olmadıkça trafiğe çıkmayalım. Dışarıdaysak evlerimize dönelim. Toplu taşıma araçlarını tercih edelim." ifadeleri yer aldı.

Son Dakika! İstanbul Valisi Yerlikaya'dan yağış uyarısı: 18.00-24.00 arası kar sağanakları var, dışarı çıkmayın

MOTOSİKLET VE KURYELER TRAFİĞE ÇIKAMAYACAK

Yerlikaya, kentte beklenen kuvvetli kar yağışı nedeniyle bugün saat 17.30'dan itibaren motosiklet, elektrikli scooter ve motokuryelerin trafiğe çıkışlarına izin verilmeyeceğini duyurdu.

Son Dakika! İstanbul Valisi Yerlikaya'dan yağış uyarısı: 18.00-24.00 arası kar sağanakları var, dışarı çıkmayın
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Meteoroloji, İstanbul, AKOM, kar, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İstanbul Valisi saat vererek uyardı: Bugün 18.00-24.00 arası dışarı çıkmayın, kar sağanakları geliyor! - Son Dakika


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SON DAKİKA: İstanbul Valisi saat vererek uyardı: Bugün 18.00-24.00 arası dışarı çıkmayın, kar sağanakları geliyor! - Son Dakika
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