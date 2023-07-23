İstanbul Valisi, sokak ortasında kadını döven şüphelinin gözaltına alındığını duyurdu - Son Dakika
Üye Girişi

İstanbul Valisi, sokak ortasında kadını döven şüphelinin gözaltına alındığını duyurdu

23.07.2023 22:54

İstanbul Valisi Davut Gül, Esenyurt'ta sokak ortasında tartıştığı kadını darbettiği iddia edilen şüphelinin gözaltına alındığını duyurdu. Olay, Piri Reis Mahallesi'nde meydana geldi. Şüpheli, kadını döverek bayılttıktan sonra olay yerinden uzaklaşmıştı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, sosyal medyada paylaşılan görüntülerin ardından şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı. Vali Gül, şüphelinin gözaltına alındığını belirterek, adaletin yerini bulacağını ifade etti.

İstanbul Valisi Davut Gül, Esenyurt'da sokak ortasında tartıştığı kadını darbettiği iddia edilen şüphelinin gözaltına alındığını duyurdu.

KADINI DÖVE DÖVE BAYILTIP MİNİBÜSE TAŞIDI

Olay, sabah saatlerinde Piri Reis Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre bir kadınla tartışan şüpheli, kadını sokak ortasında döverek bayılttı. Bayılan kadını park halindeki minibüse almaya çalışan şüpheliyi, çevredeki vatandaşlar cep telefonu kamerasıyla kaydetti.

İstanbul Valisi, sokak ortasında kadını döven şüphelinin gözaltına alındığını duyurdu

"YARIN SABAH SİZİN İÇİN DE GELECEĞİM"

Yerde yatan kadına küfür eden şüpheli, bir yandan da "Polisi arıyorum", "Ne yapıyorsunuz ?" diyerek olaya tepki gösteren vatandaşlara küfür edip tehditler savurdu. "Yarın sabah sizin için geleceğim" diye bağıran şüpheli, daha sonra olay yerinden uzaklaştı. O anlar vatandaşın cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.

İstanbul Valisi, sokak ortasında kadını döven şüphelinin gözaltına alındığını duyurdu

VALİ ŞÜPHELİNİN GÖZALTINA ALINDIĞINI DUYURDU

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerin ardından İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı. İstanbul Valisi Davut Gül, sosyal medya hesabından şüphelinin gözaltına alındığını duyurdu. Vali Gül paylaşımında, "Esenyurt ilçemizde, sokak ortasında şiddet uygulayıp tehditler savuran kişi polislerimiz tarafından yakalanarak gözaltına alınmıştır. Hak ettiği cezayı alacağından emin olabilirsiniz" ifadelerini kullandı.

İstanbul Valisi, sokak ortasında kadını döven şüphelinin gözaltına alındığını duyurdu
Kaynak: DHA
YORUMLAR
500

İstanbul, Esenyurt, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İstanbul Valisi, sokak ortasında kadını döven şüphelinin gözaltına alındığını duyurdu - Son Dakika


Son Dakika
22:38 Galatasaray Taraftarları Zaha'yı Beklemek İçin Uzun Kuyruklar Oluşturdu
22:33 Ortaklık yangın yeri! Binlerce Galatasaray taraftarı Zaha'yı bekliyor
22:10 İstanbul Valisi, sokak ortasında kadını döven şüphelinin gözaltına alındığını duyurdu
22:08 Bayıltana kadar darbettiği kadını minibüse taşıyan ve tepki gösterenleri de tehdit eden şüpheli yakalandı
22:05 Fenerbahçe, Attila Szalai'yi Hoffenheim'e sattı
22:00 Anlaşma sağlandı! Attila Szalai, Hoffenheim'a imzayı atıyor
21:53 İstanbul metrosunda korku dolu anlar! Tartıştığı kişiye silah çekildi
21:49 İstanbul metrosunda korku dolu anlar! Tartıştığı kişiye silah çekti
21:24 Sultangazi'de Kiracısından Haber Alamayan Ev Sahibi, Evde Cesetle Karşılaştı
21:21 Sultangazi'de kiracıların çıktığı eve giren şahıs, bazayı kaldırınca kadın cesediyle karşılaştı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.07.2023 22:55:36. #1.11#
SON DAKİKA: İstanbul Valisi, sokak ortasında kadını döven şüphelinin gözaltına alındığını duyurdu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement