İstanbul Valisi, sokak ortasında kadını döven şüphelinin gözaltına alındığını duyurdu

İstanbul Valisi Davut Gül, Esenyurt'da sokak ortasında tartıştığı kadını darbettiği iddia edilen şüphelinin gözaltına alındığını duyurdu.

KADINI DÖVE DÖVE BAYILTIP MİNİBÜSE TAŞIDI

Olay, sabah saatlerinde Piri Reis Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre bir kadınla tartışan şüpheli, kadını sokak ortasında döverek bayılttı. Bayılan kadını park halindeki minibüse almaya çalışan şüpheliyi, çevredeki vatandaşlar cep telefonu kamerasıyla kaydetti.

"YARIN SABAH SİZİN İÇİN DE GELECEĞİM"

Yerde yatan kadına küfür eden şüpheli, bir yandan da "Polisi arıyorum", "Ne yapıyorsunuz ?" diyerek olaya tepki gösteren vatandaşlara küfür edip tehditler savurdu. "Yarın sabah sizin için geleceğim" diye bağıran şüpheli, daha sonra olay yerinden uzaklaştı. O anlar vatandaşın cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.

VALİ ŞÜPHELİNİN GÖZALTINA ALINDIĞINI DUYURDU

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerin ardından İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı. İstanbul Valisi Davut Gül, sosyal medya hesabından şüphelinin gözaltına alındığını duyurdu. Vali Gül paylaşımında, "Esenyurt ilçemizde, sokak ortasında şiddet uygulayıp tehditler savuran kişi polislerimiz tarafından yakalanarak gözaltına alınmıştır. Hak ettiği cezayı alacağından emin olabilirsiniz" ifadelerini kullandı.