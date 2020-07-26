İSTANBUL VALİSİ VE EMNİYET MÜDÜRÜ MEDİPOL BAŞAKSEHİR KULÜBÜNÜ ZİYARET ETTİ - Son Dakika

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya ve İstanbul Emniyet Müdürü Zafer Aktaş 2019-2020 Süper Lig Cemil Usta Sezonu'nda şampiyon olan Medipol Başakşehir Kulübü'nü ziyaret ederek statta incelemelerde bulundu.

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya ve İstanbul Emniyet Müdürü Zafer Aktaş, sabahın erken saatlerinde 2019-2020 Süper Lig Cemil Usta Sezonu'nda şampiyon olan Medipol Başakşehir Kulübü'nü ziyaret ederek statta incelemelerde bulundu. Vali Yerlikaya ve Emniyet Müdürü Aktaş şampiyonluklarından dolayı Medipol Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ ve yönetim kadrosunu tebrik etti. İçeride incelemelerini tamamlayan Vali Ali Yerlikaya dışarıda basın mensuplarına açıklama yaptı.

ŞAMPİYONLUĞUN TESADÜF OLMADIĞINI GÖSTERDİLER

Yerlikaya, Bugün Başakşehir Spor Kulübümüzü Göksel başkanımız ve yönetim kurulu üyelerini ziyaret ettik. Klubümüzü tebrik ediyoruz. Son altı yıl içerisinde takdire şayan bir ivme, performans gösterdiler. Bu yılın şampiyonu 5 yıllık geriye baktığımızda 2 kere dördüncü, 2 kere ikinci ve bir kerede 3. oldu. Şampiyonluğun tesadüf olmadığını gösterdiler. Teknik direktör ve onların yardımcıları hocalarımı tebrik ediyorum. Emeği olan herkesi tebrik ediyorum. Kış, yaz demeden takımlarının yanında olan Başakşehir taraftarını da tebrik ediyorum. Şampiyonlukları hayırlı uğurlu olsun diyorum dedi.

SOSYAL MESAFEYE HARFİYEN UYULMUŞ

Sözlerine devam eden Vali Yerlikaya, Bu akşam 19.30'da büyük hazırlıklar var. Hem kupanın takdimi hem de başarının kutlanmasıyla ilgili. Biliyorsunuz salgınla mücadele mart başından beraber devam ediyor. 17 bin 300 kişilik bu güzel stadımızda 3 bin 500 kişi davetli olacak. Üç koltuğun her birine stickerler yapıştırılmış. Sosyal mesafeye harfiyen uyulmuş. Sağlık İl Müdürü vekilimiz burada. Spor İl Müdürümüz burada. Emniyet müdürümüz ve Jandarma Komutanımız ile beraber bütün stadın her yerini Göksel başkanımız gezdirdi. Yürekten teşekkür ediyorum. Güzel bir hazırlık olmuş. Başakşehir Spor Kulübü bu işi ciddiye almaları ve bu işi bilimsel ve istişareyle götürmeleri aynı şekilde kutlama ve kupa heyecanını da sağlık önlemleri tedbirini de yapacaklarına biz kani olduk. Sahanın ortasına bir slogan yazmışlar Türkiye'nin yeni şampiyonu diye. Bende diğer futbol kulübünün müsaadeleriyle latife yapıyorum. 2019 - 2020 Türkiye Süper Ligi'nin Şampiyonunu tebrik ediyorum dedi.

ÖNLEMLERİ MAKSİMUM SEVİYEDE ALDIK

Medipol Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ ise Ziyaretinizden dolayı sizi tebrik ediyoruz. Bizde pandeminin en büyük acısını yaşamış biri olarak önlemleri maksimum seviyede aldık. Stadın altıda biri stada giriş yapacak. Onlarda sosyal mesafeye uyumlu buna dikkat ederek sevinç gösterileriyle kutlamak istiyoruz. Bu oyuna heyecan katan tüm rakiplerimizi de teşekkür ediyorum dedi.