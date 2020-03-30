İstanbul Valisi Yerlikaya: "10 hayırsever ile toplam 333 bin yardım kolisi sayısına ulaştık" - Son Dakika
Son Dakika Güncel İstanbul Valisi Yerlikaya: '10 hayırsever ile toplam 333 bin yardım kolisi sayısına ulaştık' - Son Dakika

İstanbul Valisi Yerlikaya: "10 hayırsever ile toplam 333 bin yardım kolisi sayısına ulaştık"

6 saat önce

İstanbul Valisi Yerlikaya'nın açıklamaları Yardım kolilerinden detaylar Araçlara yüklenmesi İSTANBUL - İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, dağıtılacak gıda kolilerine ilişkin açıklamada bulundu.

İstanbul Valisi Yerlikaya'nın açıklamaları

Yardım kolilerinden detaylar

Araçlara yüklenmesi

İSTANBUL - İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, dağıtılacak gıda kolilerine ilişkin açıklamada bulundu.

İstanbul Valisi Yerlikaya: 10 hayırsever ile toplam 333 bin yardım kolisi sayısına ulaştık

İstanbul Valisi, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.03.2020 02:36 Kaynak: AA

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Son Dakika

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