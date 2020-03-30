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İstanbul Valisi Yerlikaya: "10 hayırsever ile toplam 333 bin yardım kolisi sayısına ulaştık"
6 saat önce
İstanbul Valisi Yerlikaya'nın açıklamaları Yardım kolilerinden detaylar Araçlara yüklenmesi İSTANBUL - İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, dağıtılacak gıda kolilerine ilişkin açıklamada bulundu.
İstanbul Valisi Yerlikaya'nın açıklamaları
Yardım kolilerinden detaylar
Araçlara yüklenmesi
İSTANBUL - İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, dağıtılacak gıda kolilerine ilişkin açıklamada bulundu.
Haber Yayın Tarihi: 30.03.2020 02:36 Kaynak: AA
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