İstanbul Valisi Yerlikaya: "15 Temmuz gecesini hiçbir zaman unutturmayacağız" - Son Dakika

İstanbul Valisi Yerlikaya: "15 Temmuz gecesini hiçbir zaman unutturmayacağız"

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, "15 Temmuz gecesini hiçbir zaman unutmayacağız, unutturmayacağız" dedi.

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, "15 Temmuz gecesini hiçbir zaman unutmayacağız, unutturmayacağız" dedi.

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15 Temmuz darbe girişiminin 4. yıl dönümünde Sultanahmet Camii'nde 251 şehit için 251 Hatm-i Şerif ve Mevlid-i Şerif okundu. Mevlit programının ardından bir açıklama yapan İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, "Gazilerimizle beraber şehitlerimizi andık. 4. senesi, biz o 15 Temmuz gecesini hiçbir zaman unutmayacağız, unutturmayacağız. Cumhurbaşkanımızın tarihi bir çağrısı vardı. 'Millet iradesinin üzerinde hiçbir güç tanımıyorum' diyerek milleti meydanlara çağırdı. Milletimiz de bu sese yürek verdi. Demokrasiye sahip çıktı, devletine, milletine, vatanına, bayrağına sahip çıktı. Kahraman ordumuzun içine sızan FETÖ'cü hainlere geçit vermedi. Allah bize öyle bir gece daha yaşatmasın. Her fırsatta her zaman şehitlerimizi hayırla yad ediyoruz. 2 bin 731 gazimizden de Allah razı olsun diyoruz. Onları yürekten seviyoruz. Her fırsatta onlarla iftihar ediyoruz her zaman. Bugün onlarla birlikte şehit kardeşlerimizi Sultanahmet'te andık. Gün boyunca da 15 Temmuz ile ilgili tüm kurumlarımız, sivil toplum kuruşlarımız, derneklerimiz, yerel yönetimlerimiz bugünün hürmetine uygun programlar düzenliyorlar" şeklinde konuştu.

(Melike İnal/İHA)

İstanbul Valisi, Sultanahmet, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.07.2020 15:57 Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel İstanbul Valisi Yerlikaya: '15 Temmuz gecesini hiçbir zaman unutturmayacağız' - Son Dakika
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