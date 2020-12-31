İstanbul Valisi Yerlikaya: "2019'a oranla 2020'de katalog suçlar olarak tabir edilen evden hırsızlık yüzde 11, iş yerinden hırsızlık yüzde 10, otodan... - Son Dakika

İstanbul Valisi Yerlikaya: "2019'a oranla 2020'de katalog suçlar olarak tabir edilen evden hırsızlık yüzde 11, iş yerinden hırsızlık yüzde 10, otodan...
31.12.2020 11:15
İstanbul Valisi Yerlikaya: "2019'a oranla 2020'de katalog suçlar olarak tabir edilen evden hırsızlık yüzde 11, iş yerinden hırsızlık yüzde 10, otodan hırsızlık yüzde 31, oto hırsızlığı yüzde 5 azaldı, gasp suçlarında yüzde 8 azalma kaydedildi.
İstanbul Valisi Yerlikaya: "2019'a oranla 2020'de katalog suçlar olarak tabir edilen evden hırsızlık yüzde 11, iş yerinden hırsızlık yüzde 10, otodan hırsızlık yüzde 31, oto hırsızlığı yüzde 5 azaldı, gasp suçlarında yüzde 8 azalma kaydedildi."
Son Dakika Faaliyetlerine ara verilen sinema salonları için süre 1 Mart'a kadar uzatıldı Neymar'ın reddettiği 5 günlük partiyi, ünlü modellerin paylaşımları ele verdi Hadise, O Ses Türkiye için kesenin ağzını açtı! Kombini için yarım milyon TL harcadı Amasya'da içme suyu yüzde 50 ucuzladı: Metreküpü 1,20 lira Bisikletliye çarpan genç kadın, gözyaşları içinde yaralının yardımına koştu Sokağa çıkma kısıtlamasında cuma namazı için araç kullanmadan camilere gidilebilecek Ayçiçek yağındaki fiyat yükselişi durdurulamıyor: Yüzde 60 zamlandı Ünlü Çinli sosyal medya fenomeni Wang Xiangjun, buzul şelalesine tırmanırken öldü