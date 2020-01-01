Son Dakika › Güncel › İstanbul Valisi Yerlikaya, 2019'un son bebeğini ziyaret etti - Son Dakika
İstanbul Valisi Yerlikaya, 2019'un son bebeğini ziyaret etti
6 saat önce
Ailenin genel görüntüsü Bebeğin görüntüsü İstanbul Valisi Yerlikaya'nın konuşması Bebeğe altın hediye edilmesi İSTANBUL - İstanbul Valisi Yerlikaya, 2019'un son bebeğini ziyaret etti.
Haber Yayın Tarihi: 01.01.2020 01:24 Kaynak: AA
Ailenin genel görüntüsü
Bebeğin görüntüsü
İstanbul Valisi Yerlikaya'nın konuşması
Bebeğe altın hediye edilmesi İSTANBUL - İstanbul Valisi Yerlikaya, 2019'un son bebeğini ziyaret etti.
Son Dakika Mehmetçik 2020 yılını ailelerinden uzakta, nöbet tutarak karşıladı Fahrettin Koca yeni yılın ilk bebeğini ziyaret etti ve duyurdu: 2020 yılında doğum eylem planı devreye sokacağız Türkiye, 2020 yılını coşkuyla karşıladı Libya toplantısı yapan Arap Birliği'ne Türkiye'den tepki: Not ediyoruz