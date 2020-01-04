İstanbul Valisi Yerlikaya, 2019 yılında; Geçici Koruma Statüsündeki Suriyeli sayısının 78 bin 243... - Son Dakika

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İstanbul Valisi Yerlikaya, 2019 yılında; Geçici Koruma Statüsündeki Suriyeli sayısının 78 bin 243...
6 saat önce
İstanbul Valisi Yerlikaya, 2019 yılında; Geçici Koruma Statüsündeki Suriyeli sayısının 78 bin 243 kişi azaldığını ayrıca başka kente kayıtlı 97 bin 255 Suriyelinin de İstanbul'dan ayrıldığını bildirdi.
Haber Yayın Tarihi: 04.01.2020 10:48 Kaynak: AA
İstanbul Valisi Yerlikaya, 2019 yılında; Geçici Koruma Statüsündeki Suriyeli sayısının 78 bin 243 kişi azaldığını ayrıca başka kente kayıtlı 97 bin 255 Suriyelinin de İstanbul'dan ayrıldığını bildirdi.
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