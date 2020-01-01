İstanbul Valisi Yerlikaya, 2020 yılının ilk bebeğini ziyaret etti - Son Dakika
Son Dakika Güncel İstanbul Valisi Yerlikaya, 2020 yılının ilk bebeğini ziyaret etti - Son Dakika

İstanbul Valisi Yerlikaya, 2020 yılının ilk bebeğini ziyaret etti

6 saat önce

Ailenin genel görüntüsü Bebeğin görüntüsü İstanbul Valisi Yerlikaya'nın konuşması Bebeğe altın hediye edilmesi İSTANBUL - İstanbul Valisi Yerlikaya, 2020 yılının ilk bebeğini ziyaret etti.

Ailenin genel görüntüsü

Bebeğin görüntüsü

İstanbul Valisi Yerlikaya'nın konuşması

Bebeğe altın hediye edilmesi İSTANBUL - İstanbul Valisi Yerlikaya, 2020 yılının ilk bebeğini ziyaret etti.

İstanbul Valisi Yerlikaya, 2020 yılının ilk bebeğini ziyaret etti

İstanbul Valisi, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.01.2020 01:16 Kaynak: AA
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