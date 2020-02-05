İstanbul Valisi Yerlikaya: "52 yaralımızı çevredeki hastanelere sevk ettik" - Son Dakika
Son Dakika Güncel İstanbul Valisi Yerlikaya: '52 yaralımızı çevredeki hastanelere sevk ettik' - Son Dakika

İstanbul Valisi Yerlikaya: "52 yaralımızı çevredeki hastanelere sevk ettik"

6 saat önce

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Sabiha Gökçen Havalimanı'nda yolcu uçağının pistten çıktığı olayda yaralanan 52 kişinin hastanelere sevk edildiğini açıkladı.

İstanbul Valisi Yerlikaya:

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Sabiha Gökçen Havalimanı'nda yolcu uçağının pistten çıktığı olayda yaralanan 52 kişinin hastanelere sevk edildiğini açıkladı.

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan saat 19.40 itibariyle 52 yaralımızı ambulanslarla çevredeki hastanelere sevk ettik. 112 Acil, 110 İtfaiye ve AFAD ekiplerimizce başlatılan tahliye çalışmalarımız devam ediyor. Gelişmeleri paylaşmaya devam edeceğiz" ifadelerine yer verdi.

(İHA)

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Haber Yayın Tarihi: 05.02.2020 08:05 Kaynak: İHA
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