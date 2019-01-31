Son Dakika Haberleri: İstanbul Valisi Yerlikaya: 850 Kilogram Eroin Ele Geçirildi (1)

İstanbul Valisi Yerlikaya: 850 Kilogram Eroin Ele Geçirildi (1)

36 dakika önce

Erhan TEKTEN - İstanbul DHA - İSTANBUL Valisi Ali Yerlikaya, 850 kilogram eroin ele geçirildiğini açıkladı.

İstanbul Valisi Yerlikaya: 850 Kilogram Eroin Ele Geçirildi (1), System.String[]
Erhan TEKTEN - İstanbul DHA - İSTANBUL Valisi Ali Yerlikaya, 850 kilogram eroin ele geçirildiğini açıkladı.

Vali Yerlikaya yaptığı açıklamada, "İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerimizin Sultanbeyli ve Sarıyer'de yaptığı operasyonda 850 kilogram eroin ele geçirildi, 2 kişi gözaltına alındı" dedi.

Yerlikaya, "Operasyonu başarıyla gerçekleştiren emniyet mensuplarımızı canıgönülden kutluyorum. Uyuşturucu ile mücadelemiz aralıksız devam edecek" ifadelerini kullandı

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.01.2019 09:31 Kaynak: DHA

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, DHA, İstanbul, Güncel
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