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İstanbul Valisi Yerlikaya: "Adalar'da itlaf edilen 81 atın sahipleri hakkında suç duyurusunda...
6 saat önce
İstanbul Valisi Yerlikaya: "Adalar'da itlaf edilen 81 atın sahipleri hakkında suç duyurusunda bulunulmasına karar verildi.
Haber Yayın Tarihi: 20.12.2019 12:56 Kaynak: AA
İstanbul Valisi Yerlikaya: " Adalar'da itlaf edilen 81 atın sahipleri hakkında suç duyurusunda bulunulmasına karar verildi."
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