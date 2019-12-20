İstanbul Valisi Yerlikaya: "Adalar'da itlaf edilen 81 atın sahipleri hakkında suç duyurusunda... - Son Dakika
Son Dakika Güncel İstanbul Valisi Yerlikaya: 'Adalar'da itlaf edilen 81 atın sahipleri hakkında suç duyurusunda... - Son Dakika

İstanbul Valisi Yerlikaya: "Adalar'da itlaf edilen 81 atın sahipleri hakkında suç duyurusunda...

6 saat önce

İstanbul Valisi Yerlikaya: "Adalar'da itlaf edilen 81 atın sahipleri hakkında suç duyurusunda bulunulmasına karar verildi.

İstanbul Valisi Yerlikaya:

İstanbul Valisi Yerlikaya: " Adalar'da itlaf edilen 81 atın sahipleri hakkında suç duyurusunda bulunulmasına karar verildi."

İstanbul Valisi, Adalar, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.12.2019 12:56 Kaynak: AA
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