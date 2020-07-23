İstanbul Valisi Yerlikaya, Ayasofya Camisi'ndeki açılış hazırlıklarına ilişkin açıklama yaptı... - Son Dakika

İstanbul Valisi Yerlikaya, Ayasofya Camisi'ndeki açılış hazırlıklarına ilişkin açıklama yaptı...

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, 86 yıl sonra yeniden ibadete açılacak Ayasofya Camisi'ndeki hazırlıklara ilişkin, "Herkes Ayasofya'nın açılışında bulunmak istiyor.

İstanbul Valisi Yerlikaya, Ayasofya Camisi'ndeki açılış hazırlıklarına ilişkin açıklama yaptı..., System.String[]

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, 86 yıl sonra yeniden ibadete açılacak Ayasofya Camisi'ndeki hazırlıklara ilişkin, "Herkes Ayasofya'nın açılışında bulunmak istiyor. Muhteşem bir ilgi var. Bu ilgiyi İstanbul'a yakışır şekilde yönetmek için hazırlıklarımızı yaptık, yapmaya devam ediyoruz." dedi.

Vali Yerlikaya, Ayasofya Camisi avlusunda basın mensuplarına yaptığı açıklamada, yeryüzünün en görkemli mabetlerinden, İstanbul'un fethinin sembolü Ayasofya Camisi'nin, yarın cuma namazıyla ibadete açılacağını hatırlattı.

İstanbul'la birlikte Ayasofya'yı medeniyete kazandıran Fatih Sultan Mehmet Han ve askerlerini şükranla, rahmetle yad eden Yerlikaya, şunları kaydetti:

"86 yıl müze olan, ibadetsiz kalan mabedi ibadetle namazla ezanla buluşturan Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ve emeği geçenlere şahsım ve İstanbullular adına şükranlarımı sunuyorum. Peygamber efendimiz: 'İstanbul'u fetheden komutan ne güzel komutan, İstanbul'u fetheden asker ne güzel asker.' buyuruyor. Ayasofya, Peygamber efendimizin müjdesine mazhar olmuş o komutanın, o askerin, o fethin emaneti. Onların mirası olan kimliğini hamdolsun yeniden kazanıyor.

Bütün Müslümanlar heyecanlı. Ben de heyecanlıyım. Herkes Ayasofya'nın açılışında bulunmak istiyor. Muhteşem bir ilgi var. Biz hazırlıklarımızı yaptık, yapmaya devam ediyoruz."

Bu görkemli günü hemşehrilerin ve misafirlerin katkısıyla hep birlikte en güzel şekilde yaşayacaklarını dile getiren Yerlikaya, "Ayasofya'ya gelirken vatandaşlarımızın

yanlarında 4 şey getirmelerini rica ediyoruz. Maske, seccade, sabır, anlayış." ifadesini kullandı.

Vali Yerlikaya, bugünden başlayarak uygulanacak tedbirleri de basın mensuplarıyla paylaştı.

Ayasofya Camisi'ne alınacak misafirlerin davetlerinin, Diyanet İşleri Başkanlığınca yapıldığına vurgu yapan Yerlikaya, cami içi ve çevresinde vatandaşlar için namaz kılma yerlerinin belirlendiğini kaydetti.

Yerlikaya, şöyle konuştu:

"Salgın nedeniyle misafirlerimiz için Ayasofya Camisi ve çevresinde kadınlar için iki, erkekler için üç olmak üzere beş farklı açık alan, namaz kılma yeri olarak belirlendi. Erkekler için Ayasofya Meydanı,

Sultanahmet Meydanı ve

Yerebatan Caddesi; kadınlar için Sultanahmet Türbesi yanındaki alan ile Mehmet Akif Parkı tahsis edildi. Namaz kılınacak alanlara üç ana istikametten gelinecek. Bunlar Beyazıt Meydanı, Sirkeci ve Çatladıkapı. Namaz alanlarına girişler 11 ayrı kontrol noktasında polislerimizce arama yapıldıktan sonra sağlanacak. Arama noktalarında geçişin hızlı ve kolay yapılabilmesi için misafirlerimizin yanlarında el ve sırt çantaları getirmemelerini istirham ediyoruz."

Alanda hazırlık çalışmalarının devam ettiğini aktaran Yerlikaya, Fatih Belediyesi tarafından salgın önlemleri nedeniyle namaz kılınacak alanlarda saf düzeni işaretlemesinin bu akşam saat 20.00'de başlayacağını ve sabah saatlerine kadar çalışmanın tamamlanacağını söyledi.

Yerlikaya, "Namaz kılınacak alanlara misafirlerimizin girişleri yarın, yani cuma günü sabah saat 10.00'dan itibaren başlayacaktır." dedi.

Vali Yerlikaya, Sağlık Müdürlüğünce de gerekli bütün tedbirlerin alındığına, giriş noktalarında ateş ölçümü ve maske kontrolü yapılacağına dikkati çekti. Yerlikaya, bu kapsamda alanda kurulacak 17 sağlık noktasında 736 sağlık personeli, 1'i helikopter ambulans olmak üzere toplam 101 ambulansın görev alacağını ifade etti.

Bazı yollar trafiğe kapatılacak

Ayasofya Camisi'nin yeniden ibadete açılışı sebebiyle bazı yolların trafiğe kapatılacağını aktaran Yerlikaya, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Ayasofya Camisi'nin açılışı nedeniyle Tarihi Yarımada'da dün de açıkladığımız gibi Atatürk Bulvarı, Gazi Mustafa Kemal Paşa Caddesi'nden Tarihi Yarımada istikametine giden tüm yollar ve Galata Köprüsü, 23 Temmuz yani bugün saat 20.00'dan itibaren trafiğe kapatılacaktır. Bu kapsamda Kennedy, Reşadiye, Ragıp Gümüşpala Caddeleri de aynı saatler arasında trafiğe kapalı olacak. Bu alanda var olan araçların Tarihi Yarımada'dan çıkışına da saat 24.00'e kadar izin verilecek.

Avrasya Tüneli açık olacak deniz, Metro ve Marmaray seferleri devam edecektir. Tramvay seferleri devam edecek, sadece Beyazıt- Eminönü durakları arasında perşembe günü yani bugün saat 20.00'den, pazartesi sabah saat 06.00'ya kadar sefer yapılmayacaktır."

İl dışından otobüsle gelen misafirler için Yenikapı Etkinlik Alanı'nın park yeri olarak tahsis edildiğini anlatan Yerlikaya, "Otobüslerden inen misafirlerimiz; İETT'nin tahsis ettiği otobüslerle gün boyu Çatladıkapı'ya kadar, ücretsiz taşınacak ve

buradan, namaz kılınacak alanlara kadar yaklaşık 200 metrelik mesafeye, yürüyerek ulaşacaklardır." dedi.

Müftülük görevlilerinin namaz kılınacak alanlarda vatandaşlara yardımcı olacağını belirten Yerlikaya, "Hemşehrilerimiz başta olmak üzere bütün misafirlerimizin toplu ulaşım araçlarını kullanmalarını önemle tavsiye ediyoruz. Böylelikle Ayasofya Camisi ve namaz kılınacak alanlara ulaşım daha kolay olacak. Ayrıca, basın mensuplarımız için Fatih Belediyesi Cankurtaran Sosyal Tesisleri araç park yeri olarak tahsis edilmiştir." ifadelerini kullandı.

Ayasofya Camisi'nin açılışı nedeniyle belirlenen ulaşım güzergahları ve sağlık noktalarını gösteren detaylı bilgilerin valiliğin internet sitesi ve sosyal medya hesaplarından yayınlanacağını bildiren Yerlikaya, şunları söyledi:

"Buraya gelecek bütün misafirlerimizin en büyük arzularının Ayasofya Camisi'nde namaz kılmak olduğunu biliyoruz. Ayasofya Camimiz sabaha kadar açık olacak. Bunun için tüm imkanlarımızı seferber ediyoruz. Bütün kurumlarımızla birlikte görevimizin başında ve sahada olacağız inşallah."

Çalışmalarda emeği geçenlere teşekkür eden Vali Yerlikaya, açıklamanın ardından Ayasofya Camisi'ndeki son hazırlıkları inceledi.

İstanbul Valisi, İstanbul, Ayasofya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.07.2020 10:49 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İstanbul Valisi Yerlikaya, Ayasofya Camisi'ndeki açılış hazırlıklarına ilişkin açıklama yaptı... - Son Dakika

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