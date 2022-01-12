İstanbul Valisi Yerlikaya, Bahçelievler Anadolu Lisesi açılış töreninde konuştu - Son Dakika

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, kentte şimdiye kadar 738 okulun güçlendirildiğini belirterek, artık geriye 173 okul kaldığını, bu sene 30 okulun daha ihalesini yaparak, güçlendirme çalışmasını başlatacaklarını ifade etti.

Vali Yerlikaya, Bahçelievler Anadolu Lisesi açılış töreninde yaptığı konuşmada, 1999 depreminde çok büyük acılar yaşandığını belirterek, 2006'da İstanbul Sismik Riskinin Azaltılması Projesi ile 1999'dan önce yapılan okul, hastane gibi kamu stoğunun tamamının deprem etütlerinin yapıldığını aktardı.

355 okul yeniden yapıldı

Bu kapsamda 15 yıl içerisinde yıkılıp yeniden hizmete açılan okul sayısının 355 olduğunu dile getiren Yerlikaya, bu okulları yaparken derslik sayısını da artırdıklarını söyledi.

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, bu süreçte 738 okulu da güçlendirdiklerini belirterek, "Artık geriye 173 okul kaldı. Bu sene 30 okul ihalesini yapacağız. Kaynakla ilgili çalışıyoruz, biliyorsunuz bu sosyal projelere destek veren kalkınma bankalarından alıyoruz, projenin amacı bu. Bugüne kadar da bu güzel hizmetlerimiz için ne kadar para harcadık biliyor musunuz, 1 milyar 96 milyon avro harcadık. Bugünkü parayla 17 milyarın üstünde." diye konuştu.

"Bu büyük bir hizmet"

Bahçelievler'de 1999'dan önce 50 okul olduğunu, bunun 26'sının güçlendirildiğini, 18'inin ise yeniden yapıldığını aktaran Yerlikaya, şöyle devam etti:

"Bahçelievler'de 1999 yılından önce yapılan 50 okulumuz bize emanet. Bunlarda riski, Allah'ın izniyle sıfırlamış oluyoruz. Bu büyük bir hizmet. Sayın Cumhurbaşkanımızın vizyonu, öngörüsüne biz minnettarız. Gerçekten 15 yıl dile kolay. Bütün okullarımızın, hastanelerimizin ve kamu binalarımızın ama öncelik okullarda, hastanelerde de hemen hemen işi tamamladık. Bu noktada deprem dayanımını yapmak, can ve mal kaybı Allah'ın iziyle yaşamamak, cana hiçbir şey olmamasıyla ilgili hassasiyet ve titizlikle tedbirlerimizi almak noktasında yolumuza devam ediyoruz."

Vali Yerlikaya, "Biz başlangıçta biraz anlaşılması güç durumla karşı karşıya kalıyoruz. Diyoruz ki bu okulu yıkacağız, yenisini yapacağız. Bazen ailelerden, bazen öğrencilerden, o sosyal çevrelerden 'aman aman' deniliyor. Diyoruz ki sabredin sonunda bize diyeceksiniz ki 'İyi ki o zaman bizi dinlememişsiniz Sayın Valim.' Biz eleştirilere her zaman saygıyla karşılık verdik. Sabrettik ama zahmet olmadan başarı olmuyor. Dolayısıyla siz anlayışla 16 ay beklediniz ama böyle mükemmel tasarıma sahip, sizi kuşatan, kucaklayan, sımsıcak bir liseye kavuştunuz, hayırlı uğurlu olsun." ifadelerini kullandı.

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'in göreve geldiği ilk günden itibaren ülke genelinde çok büyük bir heyecan olduğunu belirten Yerlikaya, "İstanbul da bundan çok istifade etti ve her gün gerçekten sizin heyecanınızdan, sinerjinizden biz çok etkileniyoruz. Temponuza ayak uydurmaya çalışıyoruz." dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın teşrifleri ile 18 Şubat'ta bir okul açılışı daha yapacaklarını aktaran Yerlikaya, İstanbul'a öğretmen sayısında, derslik ve okul kazanımıyla ilgili Milli Eğitim Bakanlığının çok titiz gayret ve destekleri olduğunu sözlerine ekledi.