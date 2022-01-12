Üye Girişi
İstanbul Valisi Yerlikaya, Bahçelievler Anadolu Lisesi açılış töreninde konuştu - Son Dakika

İstanbul Valisi Yerlikaya, Bahçelievler Anadolu Lisesi açılış töreninde konuştu

12.01.2022 13:59

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, kentte şimdiye kadar 738 okulun güçlendirildiğini belirterek, artık geriye 173 okul kaldığını, bu sene 30 okulun daha ihalesini yaparak, güçlendirme çalışmasını başlatacaklarını ifade etti.

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, kentte şimdiye kadar 738 okulun güçlendirildiğini belirterek, artık geriye 173 okul kaldığını, bu sene 30 okulun daha ihalesini yaparak, güçlendirme çalışmasını başlatacaklarını ifade etti.

Vali Yerlikaya, Bahçelievler Anadolu Lisesi açılış töreninde yaptığı konuşmada, 1999 depreminde çok büyük acılar yaşandığını belirterek, 2006'da İstanbul Sismik Riskinin Azaltılması Projesi ile 1999'dan önce yapılan okul, hastane gibi kamu stoğunun tamamının deprem etütlerinin yapıldığını aktardı.

355 okul yeniden yapıldı

Bu kapsamda 15 yıl içerisinde yıkılıp yeniden hizmete açılan okul sayısının 355 olduğunu dile getiren Yerlikaya, bu okulları yaparken derslik sayısını da artırdıklarını söyledi.

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, bu süreçte 738 okulu da güçlendirdiklerini belirterek, "Artık geriye 173 okul kaldı. Bu sene 30 okul ihalesini yapacağız. Kaynakla ilgili çalışıyoruz, biliyorsunuz bu sosyal projelere destek veren kalkınma bankalarından alıyoruz, projenin amacı bu. Bugüne kadar da bu güzel hizmetlerimiz için ne kadar para harcadık biliyor musunuz, 1 milyar 96 milyon avro harcadık. Bugünkü parayla 17 milyarın üstünde." diye konuştu.

"Bu büyük bir hizmet"

Bahçelievler'de 1999'dan önce 50 okul olduğunu, bunun 26'sının güçlendirildiğini, 18'inin ise yeniden yapıldığını aktaran Yerlikaya, şöyle devam etti:

"Bahçelievler'de 1999 yılından önce yapılan 50 okulumuz bize emanet. Bunlarda riski, Allah'ın izniyle sıfırlamış oluyoruz. Bu büyük bir hizmet. Sayın Cumhurbaşkanımızın vizyonu, öngörüsüne biz minnettarız. Gerçekten 15 yıl dile kolay. Bütün okullarımızın, hastanelerimizin ve kamu binalarımızın ama öncelik okullarda, hastanelerde de hemen hemen işi tamamladık. Bu noktada deprem dayanımını yapmak, can ve mal kaybı Allah'ın iziyle yaşamamak, cana hiçbir şey olmamasıyla ilgili hassasiyet ve titizlikle tedbirlerimizi almak noktasında yolumuza devam ediyoruz."

Vali Yerlikaya, "Biz başlangıçta biraz anlaşılması güç durumla karşı karşıya kalıyoruz. Diyoruz ki bu okulu yıkacağız, yenisini yapacağız. Bazen ailelerden, bazen öğrencilerden, o sosyal çevrelerden 'aman aman' deniliyor. Diyoruz ki sabredin sonunda bize diyeceksiniz ki 'İyi ki o zaman bizi dinlememişsiniz Sayın Valim.' Biz eleştirilere her zaman saygıyla karşılık verdik. Sabrettik ama zahmet olmadan başarı olmuyor. Dolayısıyla siz anlayışla 16 ay beklediniz ama böyle mükemmel tasarıma sahip, sizi kuşatan, kucaklayan, sımsıcak bir liseye kavuştunuz, hayırlı uğurlu olsun." ifadelerini kullandı.

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'in göreve geldiği ilk günden itibaren ülke genelinde çok büyük bir heyecan olduğunu belirten Yerlikaya, "İstanbul da bundan çok istifade etti ve her gün gerçekten sizin heyecanınızdan, sinerjinizden biz çok etkileniyoruz. Temponuza ayak uydurmaya çalışıyoruz." dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın teşrifleri ile 18 Şubat'ta bir okul açılışı daha yapacaklarını aktaran Yerlikaya, İstanbul'a öğretmen sayısında, derslik ve okul kazanımıyla ilgili Milli Eğitim Bakanlığının çok titiz gayret ve destekleri olduğunu sözlerine ekledi.

İstanbul Valisi Yerlikaya, Bahçelievler Anadolu Lisesi açılış töreninde konuştu
İstanbul Valisi Yerlikaya, Bahçelievler Anadolu Lisesi açılış töreninde konuştu
İstanbul Valisi Yerlikaya, Bahçelievler Anadolu Lisesi açılış töreninde konuştu

YORUMLAR
500

Anadolu Lisesi, Ali Yerlikaya, Bahçelievler, İstanbul, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İstanbul Valisi Yerlikaya, Bahçelievler Anadolu Lisesi açılış töreninde konuştu - Son Dakika


Yalnız yaşayan erkeklerin kan değerleri incelendi! Sonucu öğrenen sevgili arıyor Yalnız yaşayan erkeklerin kan değerleri incelendi! Sonucu öğrenen sevgili arıyor         
14:39
Brezilya'da doğum sancısı tutan kadın hastaneye yetişemeden otobüste doğurdu Brezilya'da doğum sancısı tutan kadın hastaneye yetişemeden otobüste doğurdu         
14:13
Şiddetli yağmur sokağı göle çevirince vatandaşlar sokakta bot keyfi yaptı Şiddetli yağmur sokağı göle çevirince vatandaşlar sokakta bot keyfi yaptı         
13:51
"Kasaptan et almıyorum, kuzu kestiriyorum" diyen Destici'ye bir tepki de veterinerlerden: Halk sağlığı adına endişeliyiz "Kasaptan et almıyorum, kuzu kestiriyorum" diyen Destici'ye bir tepki de veterinerlerden: Halk sağlığı adına endişeliyiz         
13:13
Göbek dansı hayatını tepe taklak etti! Hem kocası boşadı hem de işten atıldı Göbek dansı hayatını tepe taklak etti! Hem kocası boşadı hem de işten atıldı         
12:14
Motorunu çalan hırsızlara seslenen vatandaşın hırsızlara seslendi: Yevmiye ile çalışan biriyim, motorumu getirin Motorunu çalan hırsızlara seslenen vatandaşın hırsızlara seslendi: Yevmiye ile çalışan biriyim, motorumu getirin         
11:06
Memurlardan 2022'de yapılacak yemek kesintileri belirlendi Memurlardan 2022'de yapılacak yemek kesintileri belirlendi         
10:14
İnsanı perişan edip, evden çıkamaz hale getiriyor! Omicron'un yeni belirtisi: Kötü ishal İnsanı perişan edip, evden çıkamaz hale getiriyor! Omicron'un yeni belirtisi: Kötü ishal         
10:00
Vaka sayıları 75 bine dayandı! Bilim Kurulu bugün toplanıyor, masada yeni tedbirler var Vaka sayıları 75 bine dayandı! Bilim Kurulu bugün toplanıyor, masada yeni tedbirler var         
09:27
Cumhurbaşkanı Erdoğan, teröristle fotoğrafları çıkan HDP'li Güzel için talimatı verdi: Bu işi bir an önce bitirin Cumhurbaşkanı Erdoğan, teröristle fotoğrafları çıkan HDP'li Güzel için talimatı verdi: Bu işi bir an önce bitirin         
09:04
Konyaspor'dan Ahmet Çalık'ın ölümü sonrası anlamlı hareket! 6 numaralı formasını emekli ettiler Konyaspor'dan Ahmet Çalık'ın ölümü sonrası anlamlı hareket! 6 numaralı formasını emekli ettiler         
08:55
Türkiye, avukat Dilara Yıldız'a ağlıyor! Katil zanlısının cinayetten önce attığı mesajlar tüyler ürpertti: Kanında duş aldıracağım sana Türkiye, avukat Dilara Yıldız'a ağlıyor! Katil zanlısının cinayetten önce attığı mesajlar tüyler ürpertti: Kanında duş aldıracağım sana         
08:27
İstanbul'a gelen Galatasaray'ın yeni hocası Domenec Torrent hızlı başladı! İstanbul'a gelen Galatasaray'ın yeni hocası Domenec Torrent hızlı başladı!         
07:48
Son Dakika: Türk Metal Sendikası ile MESS arasında anlaşma sağlandı! İşçi maaşlarına yüzde 27.44 zam yapıldı Son Dakika: Türk Metal Sendikası ile MESS arasında anlaşma sağlandı! İşçi maaşlarına yüzde 27.44 zam yapıldı         
07:46
Öğrencisine "Neden başörtüsü takıyorsun?" diyen Prof. Dr. Metin Kazancı'nın Ankara Üniversitesi'ndeki görevine son verildi Öğrencisine "Neden başörtüsü takıyorsun?" diyen Prof. Dr. Metin Kazancı'nın Ankara Üniversitesi'ndeki görevine son verildi         
07:46
Türkiye Enes Kara'yı konuşurken çok konuşulacak "yurt" anketi Türkiye Enes Kara'yı konuşurken çok konuşulacak "yurt" anketi         
20:19
Feci kazada hayatını kaybeden Ahmet Çalık'ın hayalini Dursun Özbek açıkladı Feci kazada hayatını kaybeden Ahmet Çalık'ın hayalini Dursun Özbek açıkladı         
17:36

Son Dakika Haberleri
14:29 Başkan'la el sıkıştı, hemen eşofmanları giydi! Galatasaray'ın yeni hocası ayağının tozuyla işbaşı yaptı
14:21 En çok inanılan komplo teorisi! Bill Gates'ten korona aşısıyla insanlara çip taktırdığı yönündeki iddiaya yanıt: Bunu neden yapmak isteyeyim?
14:16 İstanbul'da başlayan kar yağışı sonrası Meteoroloji'den vatandaşlara "Acil olmadıkça evden çıkmayın" uyarısı
14:15 6 haftadır evlerinin çatısından sesler geliyordu! Cesaretlerini toplayıp çatıya çıkınca korkunç yaratıkla karşılaştılar
14:06 "Maske Kimsin Sen"deki "Ayna" Yasak Elma'nın yıldızı mı? Eda Ece ne dedi?
13:57 İstanbullulara uyarı: Bu akşam zorunlu değilseniz dışarı çıkmayın!
13:52 Taraftar çıldırdı! Fenerbahçe'nin yeni teknik direktör açıklaması taraftarı öfkelendirdi
13:51 Şiddetli yağmur sokağı göle çevirince vatandaşlar sokakta bot keyfi yaptı
13:50 Tokayev "10 gün içinde çekilecekler" dedi, Rus savunma bakanı yalanladı! Kazakistan'da neler oluyor?
13:34 Cinsel içerikli videodaki kadını eşine benzetti, hayatını cehenneme çevirdi
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.01.2022 14:44:55. #1.11#
SON DAKİKA: İstanbul Valisi Yerlikaya, Bahçelievler Anadolu Lisesi açılış töreninde konuştu - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement