İstanbul Valisi Yerlikaya başkanlığındaki toplantıda, Adalar'daki atların durumu değerlendirildi - Son Dakika
Son Dakika Güncel İstanbul Valisi Yerlikaya başkanlığındaki toplantıda, Adalar'daki atların durumu değerlendirildi - Son Dakika

İstanbul Valisi Yerlikaya başkanlığındaki toplantıda, Adalar'daki atların durumu değerlendirildi

6 saat önce

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya başkanlığında düzenlenen toplantıda, Adalar'da hastalıklı atların itlaf edilmesi, alınan önlemler ve süreç değerlendirildi.

İstanbul Valisi Yerlikaya başkanlığındaki toplantıda, Adalar'daki atların durumu değerlendirildi, System.String[]

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya başkanlığında düzenlenen toplantıda, Adalar'da hastalıklı atların itlaf edilmesi, alınan önlemler ve süreç değerlendirildi.

Adalar Kaymakamlığında gerçekleştirilen toplantıya, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Adalar Kaymakamı Mustafa Ayhan, Adalar Belediye Başkanı Erdem Gül'ün yanı sıra Valilik ve İBB bürokratları katıldı.

Yaklaşık 1,5 saat süren toplantıda, İl Mahalli Çevre Kurulunda alınan kararlar ve yapılan çalışmalar değerlendirildi.

Kurulda alınan kararlar

Vali Yerlikaya, geçtiğimiz cuma gerçekleştirilen İl Mahalli Çevre Kurulunda alınan kararları şöyle sıralamıştı:

"Adalar'daki tüm atların ruam hastalığı test sürecinin tamamlanabilmesi için faytonlara at koşulmasının insan, hayvan ve çevre sağlığı yönünden 3 ay süre ile durdurulmasına, faytonlara at koşulmasının 3 ay süre ile durdurulması nedeniyle toplu taşıma hizmetlerinin aksamaması için İstanbul Büyükşehir Belediyesince gerekli tedbirlerin alınmasına, (Ruam hastalığına sebep olan en büyük etkenlerin başında; gerekli hijyen şartlarını taşımayan, izinsiz, ruhsatsız yapılmış, hayvanların sağlıklı yaşam ve dengeli beslenmelerine yeterli olmayan ahırlar gelmektedir) izinsiz yapıldığı tespit edilen ahırların tamamının derhal yıkılmasına, Adalar ilçemize ivedi olarak karantina ahırı kazandırılmasına, ruam hastalığı nedeniyle, Adalar İlçe Hayvan Sağlığı Zabıtası komisyonu kararı gereğince, tek tırnaklı hayvanların ilçeye giriş ve çıkışlarının yasaklanmasına, yapılan taramada hastalıklı çıkan ve itlaf edilen atların sahipleri hakkında insan, hayvan ve çevre sağlığını tehlikeye atmaktan suç duyurusunda bulunulmasına, İSPARK ahırlarının, faytonların, durakların ve fayton güzergahlarının temizlik ve dezenfeksiyon işlemlerinin, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı ve Adalar Belediye Başkanlığı tarafından 3 gün ara ile 3 ay süre zarfında periyodik olarak yapılmasına, uygun şartları taşımayan hayvan barınaklarında, açık alanlarda ve orman alanlarında başıboş dolaşan hayvan sahiplerine, 5996 ve 5199 sayılı kanunlar çerçevesinde idari para cezalarının uygulanmasına, faytonlarda çalışan sürücü, seyis, at sahipleri ve yakınlarının sağlık taramalarının İl ve İlçe Sağlık Müdürlüğü tarafından yapılmasına, İl Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü Anadolu Yakası Milli Emlak Daire Başkanlığınca, Adalar ilçesinde atların barındığı alanların mülkiyet durumlarının tespiti ve tahliye işlemlerinin yürütülmesine, hayvanların barındığı yerlerden kaynaklanan katı ve sıvı atıkların depolama koşullarının atık yönetimi yönetmeliği ve koku emisyonlarının kontrolü yönetmeliğine uygun hale getirilmesi için bu yapıların sahiplerine 2872 sayılı Çevre Kanunu uyarınca süre verilerek, önlem aldırılmasına oy birliğiyle karar verildi."

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Haber Yayın Tarihi: 25.12.2019 08:32 Kaynak: AA
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