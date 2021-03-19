İstanbul Valisi Yerlikaya: "Çanakkale'yi geçilmez kılan o yalçın irade bugün dimdik ayaktadır" - Son Dakika

İstanbul'da düzenlenen Devlet Övünç Madalyası Tevcih Töreni'nde 13 şehit ailesi ve 15 gaziye Devlet Övünç Madalyası verildi. Törende konuşan İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, " Çanakkale'yi geçilmez kılan o yalçın irade bugün dimdik ayaktadır" dedi.

İstanbul'da 13 şehit ailesi ile 15 gaziye, törenle Devlet Övünç Madalyası verildi. Şişli Bomonti'de bir otelde düzenlenen Devlet Övünç Madalyası Tevcih Törenine, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, 1. Ordu Komutanı Orgeneral Musa Avsever, İstanbul Emniyet Müdürü Zafer Aktaş, şehit yakınları ve gaziler katıldı.

Saygı duruşunda bulunması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından İl Müftüsü Mehmet Emin Maşalı tarafından şehitler için dua edildi. Duanın ardından törende bir konuşma yapan Vali Yerlikaya, " Çanakkale Zaferi'nin 106. onur yılını idrak ediyoruz. Çanakkale milletin yeniden dirildiği, imanın imkanı yendiği yerdir. Atalarımız, Çanakkale'de vatana, bayrağa el uzatanların elini kırıp attığı, Çanakkale'yi geçilmez kıldığı, cihan tarihinde eşine az rastlanır bir kahramanlık destanı yazdı. Bu destanın her sayfasında kahramanların adı var. Bizlere cennet vatan bırakıldı. Bunun için bastığımız yeri toprak diyerek geçmiyoruz. Biliyoruz ki toprağı sıksak şüheda fışkıracak. İşte böyle şanlı bir günde şehit ve gazilerimizin kıymetli aileleriyle birlikte olmanın onurunu yaşıyorum. Mübarek vatanın her bir karışında, başında bir taşı dahi olmayan nice isimsiz kahramanlar var. O kahramanlarımızdan biri de Çanakkale şehidimiz Yüzbaşı Yusuf Kenan'dır. 25 Nisan sabahı İkiz Koyu'na çıkan 2 bin 500 düşman askerini 250 kişilik bölükle durdurmuş, tüm askeriyle birlikte şehadet şerbetini içmiştir. Sancaktepe'de yeni yapılan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisemiz Yüzbaşı Yusuf Kenan adıyla şereflendirdi ve Yüzbaşı Yusuf Kenan'ın torunlarının da katıldığı bir törenle okulumuzun açılışını yaptık. Allah'ın izniyle şehitlerimizin adını da aziz hatıralarını da dünya durdukça yaşatacağız" dedi.

"Çanakkale'yi geçilmez kılan o yalçın irade bugün dimdik ayaktadır"

Vali Yerlikaya, "Bu ülkede bayrak inmeyecek ve ezanın susmayacak. Balkanlar'dan Çanakkale'ye, Kafkaslar'dan Galiçya'ya, Sakarya'dan Büyük Taarruza, coğrafyamızın dört bir köşesinde savaştık. Dedelerimiz, atalarımız, babalarımızın izinde Kore'de, Kıbrıs'ta mücadele ettik. Vatanın selameti için memleketin dört bir yanında, Afrin'de, El-Bab'da, İdlib'de, Gara'da, Akdeniz'de, Libya'da o nöbeti tutan aynı ruhlar, aynı ecdadın evlatlarıdır. Çanakkale'yi geçilmez kılan o yalçın irade bugün dimdik ayaktadır. Bugün, vatan için aziz canlarını feda eden 13 kahraman şehidimizin kıymetli ailelerine ve gözlerini kırpmadan ölümün üzerine giden 15 gazimize milletimizin şükran duygularını ifade etmek için devlet övünç madalyalarını takdim ediyoruz. Başta Cumhuriyetimizin banisi Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve tüm silah arkadaşları olmak üzere, bir kez daha şehitlerimizi rahmetle yad ediyorum" ifadelerini kullandı.

Şehit emniyet müdürü Verdi Altuğ'ın kızına da madalya verildi

İstanbul Vali Yerlikaya, konuşmasının ardından silahlı saldırı sonucu makamında şehit edilen Rize İl Emniyet Müdürü Verdi Altuğ'un kızı Almira Altuğ'un aralarında bulunduğu 13 şehit ailesi ile 15 gaziye devlet övünç madalyası takdim edildi. Tören, toplu hatıra fotoğrafı çekimiyle sona erdi. - İSTANBUL