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İstanbul Valisi Yerlikaya: "Çocukların market ve pazar yerlerine alınmaması kararlaştırılmıştır."
6 saat önce
İstanbul Valisi Yerlikaya: "Çocukların market ve pazar yerlerine alınmaması kararlaştırılmıştır.
İstanbul Valisi Yerlikaya: "Çocukların market ve pazar yerlerine alınmaması kararlaştırılmıştır."
Haber Yayın Tarihi: 28.03.2020 09:36 Kaynak: AA
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