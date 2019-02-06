Son Dakika Haberleri: İstanbul Valisi Yerlikaya: "(Çöken Bina) Enkazın Altındaki 2 Kişiyle Daha Konuşuyoruz, Onları da...

İstanbul Valisi Yerlikaya: "(Çöken Bina) Enkazın Altındaki 2 Kişiyle Daha Konuşuyoruz, Onları da...

45 dakika önce

İstanbul Valisi Yerlikaya: "(Çöken bina) Enkazın altındaki 2 kişiyle daha konuşuyoruz, onları da inşallah kurtaracağız."

İstanbul Valisi Yerlikaya:
İstanbul Valisi Yerlikaya: "(Çöken bina) Enkazın altındaki 2 kişiyle daha konuşuyoruz, onları da inşallah kurtaracağız."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.02.2019 11:35 Kaynak: AA

İstanbul Valisi, Güncel
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