İstanbul Valisi Yerlikaya: "(Çöken Bina) Enkazın Altındaki 2 Kişiyle Daha Konuşuyoruz, Onları da...
45 dakika önce
İstanbul Valisi Yerlikaya: "(Çöken bina) Enkazın altındaki 2 kişiyle daha konuşuyoruz, onları da inşallah kurtaracağız."
İstanbul Valisi
Yerlikaya: "(Çöken bina) Enkazın altındaki 2 kişiyle daha konuşuyoruz, onları da inşallah kurtaracağız."
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Haber Yayın Tarihi : 06.02.2019 11:35 Kaynak: AA
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