İstanbul Valisi Yerlikaya'dan 3. doz aşı için çağrı - Son Dakika

İstanbul Valisi Yerlikaya'dan 3. doz aşı için çağrı
İSTANBUL - İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, mega kentte 3. doz korona virüs aşılanma oranının yüzde 20.54 olduğunu açıklayarak, 2. doz aşısı üzerinden 3 aydan uzun süre geçen İstanbulların hatırlatma dozu aşısı olabileceklerini söyledi.
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, mega kentte korona virüs aşısına ilişkin güncel verileri açıkladı. Twitter hesabından açıklama yapan İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, "İstanbul'umuzda 21 Aralık itibarıyla 1. doz 10.294.738, 2. doz 9.119.074, 3. doz 2.301.435 aşı yapıldı. 3. doz oranımız yüzde 20.54. 2. doz aşısı üzerinden 3 aydan uzun süre geçen hemşehrilerimiz hatırlatma dozu aşısı olabilirler. 3. doz aşıyı olmada geç kalmayalım" dedi.
Kaynak: İHA
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