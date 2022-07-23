İstanbul Valisi Yerlikaya'dan Ayasofya belgeseli paylaşımı - Son Dakika
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İstanbul Valisi Yerlikaya'dan Ayasofya belgeseli paylaşımı

23.07.2022 17:03
İstanbul Valisi Yerlikaya'dan Ayasofya belgeseli paylaşımı

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, "Geçmişten Geleceğe Miras: Ayasofya" belgeselinin ön gösterimini sosyal medya hesabından paylaştı.

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, "Geçmişten Geleceğe Miras: Ayasofya" belgeselinin ön gösterimini sosyal medya hesabından paylaştı.

Yerlikaya'nın Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, İstanbul Valiliği tarafından Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nin yeniden ibadete açılmasının 2. yılı dolayısıyla hazırlanan "Geçmişten Geleceğe Miras: Ayasofya" belgeselinden yaklaşık 1,5 dakikalık bir bölüm yer aldı.

Paylaşılan bölümünde Ayasofya'nın yeniden ibadete açılma süreci ve sonrasında yaşananların anlatıldığı görüntüler, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşmasından bir bölüm ile Tarihçi-Yazar Prof. Dr. İlber Ortaylı ve Mimarlık Tarihçisi Prof. Dr. Suphi Saatçi'nin röportajlarına yer verildi.

Yerlikaya, "24 Temmuz, Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nin yeniden doğduğu kutlu bir gün. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın tarihi imzasıyla yeniden ibadete açılan Ayasofya Camii'nin 2. yılına özel hazırladığımız 'Geçmişten Geleceğe Miras: Ayasofya' belgeselimiz." ifadelerini kullandı.

YORUMLAR
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Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İstanbul Valisi Yerlikaya'dan Ayasofya belgeseli paylaşımı - Son Dakika

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SON DAKİKA: İstanbul Valisi Yerlikaya'dan Ayasofya belgeseli paylaşımı - Son Dakika
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