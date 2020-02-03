İstanbul Valisi Yerlikaya'dan başsağlığı mesajı - Son Dakika
Son Dakika Güncel İstanbul Valisi Yerlikaya'dan başsağlığı mesajı - Son Dakika

İstanbul Valisi Yerlikaya'dan başsağlığı mesajı

6 saat önce

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İdlib'de 4 askerin şehit olduğu saldırıyla ilgili başsağlığı mesajı yayınladı.

İstanbul Valisi Yerlikaya'dan başsağlığı mesajı, System.String[]

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İdlib'de 4 askerin şehit olduğu saldırıyla ilgili başsağlığı mesajı yayınladı.

Yerlikaya, Twitter hesabından, "İdlib'de çatışmada şehit düşen kahraman askerlerimize Allah'tan rahmet, yaralı askerlerimize acil şifalar diliyoruz. Üzüntümüz büyük.

Milletimizin başı sağ olsun" açıklamasını yaptı.

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Haber Yayın Tarihi: 03.02.2020 10:46 Kaynak: AA
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