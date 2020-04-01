İstanbul Valisi Yerlikaya'dan Cemil Taşçıoğlu için baş sağlığı paylaşımı - Son Dakika

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İstanbul Valisi Yerlikaya'dan Cemil Taşçıoğlu için baş sağlığı paylaşımı
33 dakika önce
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, korona virüsten hayatını kaybeden İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi'nden Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu için başsağlığı paylaşımında bulundu.
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, korona virüsten hayatını kaybeden İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi'nden Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu için başsağlığı paylaşımında bulundu.
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, yeni tip korona virüs (Kovid-19) testi pozitif çıkan ve tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu için Twitter'dan baş sağlığı paylaşımında bulundu. Vali Yerlikaya paylaşımında şu ifadelere yer verdi:
"İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi'nden Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu hocamız Covıd-19 pandemisinden dolayı hayatını kaybetti. Hocamıza Allah'tan rahmet, yakınlarına ve sevenlerine başsağlığı diliyorum. Büyük acı, başımız sağolsun." - İSTANBUL
Haber Yayın Tarihi: 01.04.2020 08:48 Kaynak: İHA
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