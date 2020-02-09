İstanbul Valisi Yerlikaya'dan "Dünya Sigarayı Bırakma Günü" paylaşımı - Son Dakika
Son Dakika Güncel İstanbul Valisi Yerlikaya'dan 'Dünya Sigarayı Bırakma Günü' paylaşımı - Son Dakika

İstanbul Valisi Yerlikaya'dan "Dünya Sigarayı Bırakma Günü" paylaşımı

6 saat önce

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, "9 Şubat Dünya Sigarayı Bırakma Günü" dolayısıyla "Sigara hem size hem de sevdiklerinize zarar veriyor.

İstanbul Valisi Yerlikaya'dan

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, "9 Şubat Dünya Sigarayı Bırakma Günü" dolayısıyla "Sigara hem size hem de sevdiklerinize zarar veriyor. Sağlıklı bir hayat için sevdiklerinize sarılın, sigarayı bırakın." mesajını paylaştı.

Vali Yerlikaya, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, kendi veya yakınları sigara içen, içmeyi bırakan ya da bırakmak isteyen vatandaşların, sigaranın zararlarına ilişkin düşüncelerinin yer aldığı bir video yayımladı.

Yerlikaya ayrıca, "Sigara hem size hem de sevdiklerinize zarar veriyor. Sağlıklı bir hayat için sevdiklerinize sarılın, sigarayı bırakın." ifadelerini kullandı.

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Haber Yayın Tarihi: 09.02.2020 04:46 Kaynak: AA
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