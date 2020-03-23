İstanbul Valisi Yerlikaya'dan Fatih Terim için "geçmiş olsun" paylaşımı - Son Dakika
Son Dakika Güncel İstanbul Valisi Yerlikaya'dan Fatih Terim için 'geçmiş olsun' paylaşımı - Son Dakika

İstanbul Valisi Yerlikaya'dan Fatih Terim için "geçmiş olsun" paylaşımı

6 saat önce

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Twitter hesabından yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığını açıklayan Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim için "geçmiş olsun" mesajı paylaştı.

İstanbul Valisi Yerlikaya'dan Fatih Terim için

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Twitter hesabından yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığını açıklayan Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim için "geçmiş olsun" mesajı paylaştı.

Yerlikaya, iletisinde "Sevgili Fatih Terim hocamıza ve Galatasaray camiasına geçmiş olsun diyor, acil şifalar diliyorum. Koronavirüs ile mücadeleyi biz kazanacağız." ifadelerini kullandı.

Vali Yerlikaya, hesabından Galatasaray taraftarının Terim için gerçekleştirdiği koreografinin yer aldığı bir de video paylaştı.

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Haber Yayın Tarihi: 23.03.2020 11:52 Kaynak: AA

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