İstanbul Valisi Yerlikaya'dan Fatih Terim için

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Twitter hesabından yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığını açıklayan Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim için "geçmiş olsun" mesajı paylaştı.

Yerlikaya, iletisinde "Sevgili Fatih Terim hocamıza ve Galatasaray camiasına geçmiş olsun diyor, acil şifalar diliyorum. Koronavirüs ile mücadeleyi biz kazanacağız." ifadelerini kullandı.

Vali Yerlikaya, hesabından Galatasaray taraftarının Terim için gerçekleştirdiği koreografinin yer aldığı bir de video paylaştı.