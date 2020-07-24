İstanbul Valisi Yerlikaya'dan fotoğraflı Ayasofya-i Kebir Camii paylaşımı - Son Dakika

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, 86 yıl sonra yeniden ibadete açılacak Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nde açılış için hazırlıkların tamamlandığını belirterek, cami içinden fotoğraf paylaştı.
Vali Yerlikaya, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:
"Tarihi bir güne uyandık.
86 yıl sonra #AyasofyaCamii'nin ibadete açılışı için hazırlıklarımız tamamlandı. Bugün İstanbul'un parolası; Maske
Beyaz, Mesafe, Sabır, Anlayış olacak."
"Misafirlerimize hoş geldiniz diyor. Görevli kardeşlerime başarılar diliyorum." ifadelerini kullanan Yerlikaya, cami içindeki son durumu gösteren bir fotoğraf paylaştı.