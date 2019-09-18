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İstanbul Valisi Yerlikaya'dan Gaziler Günü mesajı

28 dakika önce

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Türkiye Cumhuriyeti'nin şehit ve gaziler sayesinde barış, huzur, birlik ve dirlik içinde yaşadığını belirtti.

İstanbul Valisi Yerlikaya'dan Gaziler Günü mesajı, System.String[]

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Türkiye Cumhuriyeti'nin şehit ve gaziler sayesinde barış, huzur, birlik ve dirlik içinde yaşadığını belirtti.

Yerlikaya, 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla yayımladığı mesajında, şanlı tarihin; istiklal ve istikbali için hiçbir fedakarlıktan kaçınmamış, vatanın her karış toprağını canları pahasına savunan şehit ve gazilerin kutlu zaferleriyle dolu olduğunu vurguladı.

Türkiye Cumhuriyeti'nin, bu şanlı kahramanlıkların eseri olduğunu belirten Yerlikaya, şunları kaydetti:

"Yeryüzünde emsali olmayan zaferlerimizin mimarları olan şehit ve

gazilerimizin fedakarlıkları türlü takdirin üzerindedir. Onlara daima minnet ve


şükran borçluyuz.

Tarih boyunca hürriyet ve istiklalini her türlü değerin üzerinde tutan necip

milletimiz; Çanakkale'de, Kurtuluş Savaşı'nda, Kore'de, Kıbrıs'ta, 15 Temmuz'da

milli birlik ve bütünlüğümüze yönelik hain terör örgütlerine karşı mücadelesinde şehit ve gazi olmayı büyük bir onur vesilesi saymıştır.

Bugün de birlik ve bütünlüğümüze kasteden mihraklara karşı kararlılıkla sürdürdüğümüz mücadelede; vatana canından can katan aziz şehitlerimize ve kahraman gazilerimize şükran hisleriyle doluyuz. Türkiye Cumhuriyeti onların sayesinde barış, huzur, birlik ve dirlik içinde yaşamaktadır. İstiklal ve istikbalimizin teminatı onlardır. Bu duygularla, Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e, 'Gazi' unvanı verilişinin yıl dönümünde bütün gazilerimizin Gaziler Günü'nü kutluyor, şükranlarımı sunuyorum. Emanetlerine layık olmayı niyaz ediyorum. Ahirete intikal etmiş, şehit kardeşleriyle buluşmuş gazilerimize Allah gani gani rahmet eylesin, makamları ali olsun."

İstanbul Valisi, Gaziler Günü, Türkiye, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 18.09.2019 07:54 Kaynak: AA
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