İstanbul Valisi Yerlikaya'dan görevden alınan müdür yardımcısına tepki Açıklaması - Son Dakika

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, sosyal medyadan yaptığı paylaşım nedeniyle görevden alınan İstanbul Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdür Yardımcısı N.N'nin paylaşımını kınadı.

Yerlikaya, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, N.N'nin paylaşımını çirkin bir paylaşım olarak gördüğünü aktararak, müdür yardımcısının Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından görevden alındığını ve hakkında tahkikat başlatıldığını belirtti.

Vali Yerlikaya, şunları kaydetti:

"İlimizdeki bir kamu görevlisi tarafından yapılan ve hiçbir insani ve vicdani ölçüye sığmayacak bu çirkin paylaşımı esefle kınıyoruz. Her vatandaşımızın hiçbir ayrımcılığa tabi olmadan, devletimizin bütün imkanları ve kamu hizmetlerinden en iyi şekilde yararlanması için gece gündüz demeden, görev yapmaya devam edeceğiz."