İstanbul Valisi Yerlikaya'dan kademeli mesai saati açıklaması - Son Dakika

İstanbul Valisi Yerlikaya'dan kademeli mesai saati açıklaması

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, kademeli mesai saatlerine ilişkin, "Resmi ve özel olmak üzere İlkokul 1. sınıf öğrencilerimiz, anasınıfı öğrencilerimiz pazartesi günü 09.30'da ders başı yapacak.

İstanbul Valisi Yerlikaya'dan kademeli mesai saati açıklaması, System.String[]

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, kademeli mesai saatlerine ilişkin, "Resmi ve özel olmak üzere İlkokul 1. sınıf öğrencilerimiz, anasınıfı öğrencilerimiz pazartesi günü 09.30'da ders başı yapacak. İl Jandarma, İl Emniyet ve Sahil Güvenlik Komutanlığı 07.00'de başlayıp kademeli olarak 08.00 ve 09.00 olarak devam edecekler. Büyükşehir ve ilçe belediyelerimiz saat 08.00-16.30, Sağlık Teşkilatımız saat 08.30-16.30, diğer tüm kamu kurum ve kuruluşlarımızda 09.00-16.30 saatleri arasında mesai uygulanacaktır" dedi.

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, kademeli mesai saatlerine ilişkin açıklamada bulundu. Vali Yerlikaya, İl Pandemi Kurulu toplantısında kademeli mesai saatleri ve esnek çalışma usulüne geçilmesinde büyük fayda olacağı yönünde görüş birliğine vardıklarını belirtti. Kademeli mesai saatlerini açıklayan Yerlikaya şunları söyledi:

"Tüm insanlığı tehdit eden korona virüs salgınına karşı toplum sağlığımızı korumak için ülkemizde ve İstanbul'da büyük bir mücadele veriliyor. Başta sağlık çalışanlarımız olmak üzere toplumun her kesimi büyük bir fedakarlık ve özveri gösteriyor, bu virüsü yenebilmek için gayret ediyoruz. İstanbul'da korona virüs önlemlerinin etkin şekilde uygulanması noktasında valiliğimiz koordinasyonunda tüm kurum ve kuruluşlarımız, üniversitelerimiz, meslek odalarımız, sendikalarımız, sivil toplum kuruluşlarımız ve basınımız ile güzel bir işbirliği ve dayanışma içerisindeyiz. Ülkemizin sanayi, ticaret ve çalışma hayatımızın en büyük gücü İstanbul'umuzda Haziran sonu itibariyle toplam 5 Milyon 225 Bin 983 çalışanımız var. Büyükşehir İETT verilerine göre; pandemi öncesinde ulaşımda günlük yolcu sayımız yaklaşık 7,6 Milyon. Bugün bu sayının 4,1 Milyon seviyelerine düştüğünü görüyoruz. İstanbul'da hepimizin bildiği gibi toplu ulaşımda yoğunluğun yaşandığı iki zaman dilimi var. Birincisi Sabah 07.00 ile 09.00, ikincisi de akşam 17.00 ile 20.00 saatleri arası. Bütün çalışmalarımızın tek amacı var. Bu yoğun zaman dilimlerinde hemşehrilerimizi; duraklarda, istasyonlarda ve toplu taşıma araçlarında, salgın riskinden korumak."

"İLKOKUL 1. SINIF VE OKUL ÖNCESİ ÖĞRENCİLERİMİZ PAZARTESİ 09.30'DA DERS BAŞI YAPACAKLAR"

Vali Yerlikaya, "Dün yaptığımız, İl Pandemi Kurulu toplantısında toplu taşımada pik saatlerdeki yoğunluğu gidermek için, sadece kamu sektörü değil mutlaka özel sektörün de kademeli mesai saatleri ve esnek çalışma usulüne geçilmesinde büyük fayda olacağı yönünde görüş birliğine vardık. Resmi ve özel olmak üzere İlkokul 1. sınıf öğrencilerimiz, okul öncesi (anasınıfı) öğrencilerimiz, ayrıca özel eğitim okullarımızın da anasınıfı ve 1. sınıflarındaki öğrencilerimiz 21 Eylül Pazartesi günü sabah 09.30'da ders başı yapacaklar. 28 Eylül 2020 tarihinden itibaren; vardiya sistemiyle görev yapan bazı bölge müdürlüklerimiz ile İl Jandarma, İl Emniyet ve Sahil Güvenlik Komutanlığı 07.00'de başlayıp kademeli olarak 08.00 ve 09.00 olarak devam edecekler. Büyükşehir ve ilçe belediyelerimiz saat 08.00 - 16.30, Sağlık Teşkilatımız saat 08.30 - 16.30, diğer tüm kamu kurum ve kuruluşlarımızda 09.00 - 16.30 saatleri arasında mesai uygulanacaktır" dedi.

"BAŞVURDUĞUMUZ TÜM KESİMLER, KADEMELİ MESAİYE GEÇİŞİN ÇOK GEREKLİ OLDUĞUNU BELİRTMİŞLERDİR"

Vali Yerlikaya sözlerine şöyle devam etti:

"Sanayi sektöründe çalışan kardeşlerimizin mesai başlangıç ve bitiş saatleriyle ilgili olarak; iş dünyamızın temsilcileri; Ticaret Odamız, Sanayi Odamız, Ticaret Borsası, Deniz Ticaret Odası, Esnaflar ve Sanatkarlar Odaları Birliği, TÜSİAD, TİM, MÜSİAD, ASKON, HAK-İŞ, TÜRK-İŞ, DİSK ve TİSK başta olmak üzere işçi ve işveren sendikalarımız, OSB Yönetimleri, Küçük Sanayi Sitelerinin Yönetimleri, Sivil Toplum Kuruluşlarımız ve diğer kesimlerle toplantılar yaptık. Dünyanın 14. büyük metropolü İstanbul'da hemşehrilerimizin salgından korunması noktasında yaptığımız tespitlerde şunu açıkça ifade etmeliyim. Görüşlerine başvurduğumuz tüm kesimler, kademeli mesaiye geçişin çok gerekli olduğunu belirtmişlerdir. Net ifade edeyim. Bu konuda bir uzlaşı sağlanmıştır. Toplantılarımıza katılan iş dünyamızın temsilcilerine, gösterdikleri anlayış ve işbirliği için teşekkür ediyorum. Saatlerin netleştirilmesi ve toplu ulaşım sektörünün hazırlıklarıyla ilgili çalışmalar devam ediyor. Çalışmalar tamamlandığında iş dünyamızın temsilcileriyle hep birlikte bu saatleri sizlerle paylaşacağız."

(İHA)

İstanbul Valisi, Pazartesi, İstanbul, Kamu, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.09.2020 19:27 - Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel İstanbul Valisi Yerlikaya'dan kademeli mesai saati açıklaması - Son Dakika

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