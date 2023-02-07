Vali Yerlikaya sosyal medya paylaşımında, "Kıymetli hemşehrilerim, Meteoroloji Bölge Müdürlüğünün son paylaştığı verilere göre İstanbul'da bugün ve yarın yerel olarak kuvvetli kar sağanakları, ulaşımda aksamalar, buzlanma, don ve tipi bekleniyor. 19.00'dan sonra lütfen zorunlu olmadıkça trafiğe çıkmayın." ifadelerine yer verdi.

Kaynak: AA

7,7 Büyüklüğündeki Deprem, 10 İli Vurdu… Vali Yerlikaya: 'İstanbul'dan, Başta Hatay Olmak Üzere Deprem Bölgesine 12 Bin 752 Personel Sevk Edildi'

Ali Yerlikaya, İstanbul, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › İstanbul Valisi Yerlikaya'dan kar uyarısı - Son Dakika

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