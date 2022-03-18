İstanbul Valisi Yerlikaya'dan kuvvetli kar yağışı uyarısı - Son Dakika
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İstanbul Valisi Yerlikaya'dan kuvvetli kar yağışı uyarısı

18.03.2022 15:13
İstanbul Valisi Yerlikaya'dan kuvvetli kar yağışı uyarısı

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, kuvvetli kar yağışı beklendiğini bildirerek, zorunlu olmadıkça trafiğe çıkılmaması uyarısında bulundu.

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, kuvvetli kar yağışı beklendiğini bildirerek, zorunlu olmadıkça trafiğe çıkılmaması uyarısında bulundu.

Yerlikaya, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Meteoroloji Bölge Müdürlüğünün son verilerine göre İstanbul'da bugün saat 18.00-24.00 arası kuvvetli kar sağanakları bekleniyor. Lütfen, zorunlu olmadıkça trafiğe çıkmayalım. Dışarıdaysak evlerimize dönelim. Toplu taşıma araçlarını tercih edelim." ifadelerini kullandı.

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İstanbul Valisi saat vererek uyardı: Bugün 18.00-24.00 arası dışarı çıkmayın, kar sağanakları geliyor! İstanbul Valisi saat vererek uyardı: Bugün 18.00-24.00 arası dışarı çıkmayın, kar sağanakları geliyor! Kar, İstanbul'u terk etmiyor! Yağışlar salı gününe kadar devam edecek Kar, İstanbul'u terk etmiyor! Yağışlar salı gününe kadar devam edecek İstanbul'da motosiklet, elektrikli scooter ve motokuryeler trafiğe çıkamayacak İstanbul'da motosiklet, elektrikli scooter ve motokuryeler trafiğe çıkamayacak

Ali Yerlikaya, Meteoroloji, İstanbul, kar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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SON DAKİKA: İstanbul Valisi Yerlikaya'dan kuvvetli kar yağışı uyarısı - Son Dakika
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