İstanbul Valisi Yerlikaya'dan kuvvetli kar yağışı uyarısı - Son Dakika

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, kuvvetli kar yağışı beklendiğini bildirerek, zorunlu olmadıkça trafiğe çıkılmaması uyarısında bulundu.
Yerlikaya, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Meteoroloji Bölge Müdürlüğünün son verilerine göre İstanbul'da bugün saat 18.00-24.00 arası kuvvetli kar sağanakları bekleniyor. Lütfen, zorunlu olmadıkça trafiğe çıkmayalım. Dışarıdaysak evlerimize dönelim. Toplu taşıma araçlarını tercih edelim." ifadelerini kullandı.
Kaynak: AA
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