İstanbul Valisi Yerlikaya'dan kuvvetli kar yağışı uyarısı Açıklaması - Son Dakika

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, kent için yarın "turuncu alarm" verildiğini belirterek, zorunlu olmadıkça trafiğe çıkılmaması uyarısında bulundu.

Vali Yerlikaya, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Meteoroloji Bölge Müdürlüğünün 19 Mart cumartesi günü İstanbul için "turuncu alarm" verdiğini belirterek, şunları kaydetti:

"03.00-06.00 arası kar, 06.00-24.00 arası kuvvetli kar sağanakları ve kuvvetli kar yağışı bekleniyor. Lütfen zorunlu olmadıkça trafiğe çıkmayalım."