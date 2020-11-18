İstanbul Valisi Yerlikaya'dan pazarda HES kodu denetimi - Son Dakika

İstanbul Valisi Yerlikaya'dan pazarda HES kodu denetimi

18.11.2020 11:39
İstanbul Valisi Yerlikaya'dan pazarda HES kodu denetimi, System.String[]

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, "Gelin 2 ay büyük bir hassasiyet gösterelim. Dün çıkan genelge kurallarına harfiyen uyalım. Bundan daha ileri sokağa çıkmanın tamamen kısıtlandığı bir dönem yaşamayalım." dedi.

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, "Gelin 2 ay büyük bir hassasiyet gösterelim. Dün çıkan genelge kurallarına harfiyen uyalım. Bundan daha ileri sokağa çıkmanın tamamen kısıtlandığı bir dönem yaşamayalım." dedi.

Yerlikaya, İstanbul'da semt pazarlarında uygulanmaya başlanan 'Esnaf İçin HES Kodu Uygulamasını' Bakırköy'deki Yeşilköy Çarşamba Pazarı'nda denetledi.

Burada açıklama yapan Yerlikaya, İstanbul'da 462 semt pazarı bulunduğunu belirterek, "Geçen hafta Esenler'de semt pazarını ziyaret etmiştik. Bugün Bakırköy'deyiz. Koronavirüs önlemlerinin olmazsa olmazı maskeye, mesafeye, temizlikle ilgili kuralların en hassas şekilde uygulanması ile ilgili vatandaşlarımızla konuşuyor, sohbet ediyor, birbirimize öğütler veriyoruz." diye konuştu.

Yerlikaya, pazarlarda alınan kararların samimi olarak uygulandığını vurgulayarak, şöyle devam etti:

"HES kodunu bütün arkadaşlarımız cep telefonlarından gösteriyor. Bazıları da HES kodlarının seri numaralarını yazıyor. Kaymakamımıza ve belediye başkanlarımızdan ricamız oldu. Belediyemizin hem pazarcılar odamızın amblemi ile beraber HES kodunun QR'ını güzelce asmalarıyla ilgili ricada bulunduk. Tüm pazarlarımızda, bütün tezgahlarımıza verilmesini istiyoruz. Aynı zamanda saat 16.00-17.00 sıralarında pazar yerlerinde yoğunluk var. Bu yoğunluğu gidermek için oda başkanlarımızla beraber başlattığımız bir uygulama var. Sabahın erken saatleriyle saat 13.00'e kadarki vatandaşların en az bulunduğu vakitlerde daha fazla gelmelerini sağlamak için indirimler yapıyor arkadaşlarımız. Onun da iyi niyetli uygulandığını gördük."

"Artık 'maske tak' demiyoruz biz, 'maskeni indirme, can alma' diyoruz"

Dün Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısından sonra Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı kararlarla ilgili detayların talimatlarının İçişleri Bakanlığı'ndan dün gece geldiğini dile getiren Yerlikaya, "Valilikte arkadaşlarımız şu anda onlar için çalışıyor. İl Hıfzıssıhha Kurulu kararlarıyla detaylarını duyuracağız." dedi.

Önlemlerin herkes tarafından samimi olarak uygulanması zorunluluğu olduğunu dile getiren Yerlikaya, "İstanbulumuzu, bütün hemşerilerimizi, tanıdığımız tanımadığımız yolda geçen karşılaştığımız insanları, dostları, eğer onların sağlığı önemsiyorsak çok basit bir kural var. Şu maskeyi kurallara uygun takalım, mesafeye riayet edelim, alınan yeni genelge kurallarına uyalım ki bundan sonra daha ileriye gidecek kısıtlama tedbirlerinin gelmesini eğer arzu etmiyorsanız." ifadelerini kullandı.

Vali Yerlikaya, şöyle devam etti:

"Bunu başarabileceğimize inanıyoruz. Daha önce bunu başardık, yine bunu başarmak istiyoruz. İnancımız tam. Artık 'maske tak' demiyoruz biz, 'maskeni indirme, can alma' diyoruz. Sokağa çıkma ama çıkmak zorundaysan maskeyle, mesafeyle, temizlikle bu kurallara harfiyle uy ve ne yapmak gerekiyorsan onu yap bir an önce yap ve tekrardan evine gel. 'Misafir çağırma ve misafirliğe gitme' diyoruz. Mümkün olduğu kadar bu kurallara riayet eder, kurallara riayet ederken de önlemlerle ilgili tedbirlere samimi riayet eder bunlara uymayan kardeşlerimizi kırıcı ve incitici olmadan eğer ikaz eder edersek Allah'ın izniyle biz buradan çıkacağız diye düşünüyorum."

Denetimlerle ilgili de bilgi veren Yerlikaya, sözlerini şöyle tamamladı:

"İstanbul'da 21 Ağustos'tan bu güne kadar 3 milyon 319 bin 917 denetim yapmışız. Toplamda da 21 milyon lira ceza yazmışız. Bunun sadece 1 milyonu sigara yasağından dolayı cezalar. Artık sigara kullanan kişiler inşallah sigaradan kurtulurlar, bırakırlar. Madem ki bunu içiyorlarsa maskesini indirmek sebebi olarak biz sigara içmesini uygun görmüyoruz. Onlardan anlayış, sabır bekliyoruz. Gelin 2 ay büyük bir hassasiyet gösterelim. Dün çıkan genelge kurallarına harfiyen uyalım. Bundan daha ileri sokağa çıkmanın tamamen kısıtlandığı bir dönem yaşamayalım."

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- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İstanbul Valisi Yerlikaya'dan pazarda HES kodu denetimi - Son Dakika


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