İstanbul Valisi Yerlikaya'dan şehirler arası yolculuk açıklaması Açıklaması - Son Dakika

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İstanbul Valisi Yerlikaya'dan şehirler arası yolculuk açıklaması Açıklaması
6 saat önce
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, bugün saat 17.00 itibariyle otobüs ile şehir dışına çıkışların durdurulduğunu bildirdi.
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, bugün saat 17.00 itibariyle otobüs ile şehir dışına çıkışların durdurulduğunu bildirdi.
Yerlikaya, Twitter adresinden yaptığı açıklamada, şu ifadelere yer verdi:
"Bugün 17.00 itibariyle otobüsle şehir dışına çıkışlar durdurulmuştur. Ancak, tedavi için doktor kararıyla sevk edilen, birinci derece yakını vefat eden/ağır hastası olan, son 15 günde gelip, kalacak yeri olmayan vatandaşlarımız, Kaymakamlık izni ile seyahat edebilecektir."
Haber Yayın Tarihi: 28.03.2020 01:58 Kaynak: AA
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