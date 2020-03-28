İstanbul Valisi Yerlikaya'dan şehirlerarası seyahat kısıtlamasıyla ilgili açıklama - Son Dakika

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İstanbul Valisi Yerlikaya'dan şehirlerarası seyahat kısıtlamasıyla ilgili açıklama
6 saat önce
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, fabrika işçilerini taşıyan servis araçları ve il sınırını geçen minibüs taşımacılığının şehirlerarası seyahat kısıtlamasından muaf olduğun açıkladı.
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, fabrika işçilerini taşıyan servis araçları ve il sınırını geçen minibüs taşımacılığının şehirlerarası seyahat kısıtlamasından muaf olduğun açıkladı.
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, yeni tip korona virüsle (Kovid-19) ile mücadele için şehirlerarası yolculukla ilgili Twitter hesabından İçişleri Bakanlığının aldığı kararın bilgilerini kullanarak paylaşımda bulundu. Vali Yerlikaya yaptığı paylaşımda, "Fabrika çalışanlarını taşıyan servis araçları, çalışanların ikamet ettikleri yerden başka şehre yolcu taşımaları ile şehiriçi yolcu taşımacılığının devamı niteliğinde olan ancak il sınırlarını geçen minibüs taşımacılığı 'şehirlerarası seyahat' kısıtlamasından muaftır" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL
Haber Yayın Tarihi: 28.03.2020 10:40 Kaynak: İHA
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