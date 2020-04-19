İstanbul Valisi Yerlikaya'dan seyahat izin belgesi kapsamına ilişkin açıklama - Son Dakika
Son Dakika Güncel İstanbul Valisi Yerlikaya'dan seyahat izin belgesi kapsamına ilişkin açıklama - Son Dakika

İstanbul Valisi Yerlikaya'dan seyahat izin belgesi kapsamına ilişkin açıklama

32 dakika önce

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, seyahat izin belgesinin kapsamı ve uygulamaları ile ilgili yeni düzenlemeler hakkında bilgi verdi.

İstanbul Valisi Yerlikaya'dan seyahat izin belgesi kapsamına ilişkin açıklama, System.String[]

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, seyahat izin belgesinin kapsamı ve uygulamaları ile ilgili yeni düzenlemeler hakkında bilgi verdi.

Vali Yerlikaya'nın Twitter'dan yaptığı paylaşımda, şu ifadeler yer aldı:

"Tedavi olduğu hastaneden taburcu olup asıl ikametine dönmek isteyen, doktor raporu ile sevk olan ya da daha önceden alınmış doktor randevusu/kontrolü olan, kendisi veya eşinin, vefat eden birinci derece yakınının ya da kardeşinin cenazesine katılmak için seyahat edecek olan, ölüm nedeni Covid-19 olanlar hariç olmak üzere cenaze nakil işlemine refakat edecek olan (en fazla 4 kişiye), İstanbul'a son 5 gün içerisinde gelmiş olmakla beraber kalacak yeri olmayıp ikamet ettikleri yerleşim yerlerine dönmek isteyenler (5 gün içinde geldiğini belge, bilgi ile ibraz edenler), askerlik hizmetini tamamlayarak yerleşim yerlerine dönmek isteyen, özel veya kamudan günlü sözleşmeye davet yazısı olan, ceza infaz kurumlarından salıverilen, yurt dışından geldikten sonra yerleştikleri yurtlarda 14 günlük karantina/gözetim süresi dolan kişilere 'Seyahat İzin Kurullarınca' seyahat izin belgesi verilebilecek."

Yerlikaya, seyahat izin belgesi taleplerinin alınması için gerekli koşullara ilişkin ise şunları kaydetti:

"İçişleri Bakanlığına ait Alo 199, İçişleri Bakanlığı e-başvuru sistemi, kaymakamlıklardaki seyahat izin kurullarına doğrudan başvuru usulleri geçerli olacaktır. Seyahat izin belgeleri çıkış illerinden tek gidiş ya da gidiş/geliş şeklinde düzenlenecektir. Seyahat izin belgeleri tek gidiş için düzenlenecek ise 36 saate kadar, gidiş-geliş amacıyla düzenlenecek ise 72 saate kadar geçerli olacaktır. Seyahat izin belgeleri, özel araçlar için yolcu taşıma kapasitesi ile sınırlı, D2 yolcu taşıma belgesine sahip maksimum 20 yolcu kapasiteli ticari araçlar için ise yolcu sayısı kapasitesinin yarısını geçmemek şartı ile kullanılabilecektir. Evden çıkmaları sınırlandırılan 65 yaş ve üzeri ile kronik rahatsızlığı bulunan vatandaşların seyahat edebilmeleri için düzenlenen seyahat izin belgeleri, kısıtlı şehirlerden giriş/çıkışları için de geçerli olacaktır."

İstanbul Valisi, İstanbul, Twitter, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.04.2020 12:08 Kaynak: AA

Abone Ol:Google'da Takip Et Paylaş: Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Başta İstanbul, Ankara ve İzmir olmak üzere 31 ilde ilan edilen sokağa çıkma yasağı başladı
Koronavirüs tedbirleri hava kalitesini artırınca Uludağ, İstanbul'dan cam gibi görünmeye başladı Sultan Abdülhamid türbesinde inançlara hakaret edip sosyal medyadan paylaşan şahıslar yakalandı İBB'nin bir aylık gelir kaybını açıklayan İmamoğlu hükümete seslendi: Nakdi yardım bekliyoruz Vatandaş, yardım dağıtan İBB yetkililerinin önünü kesti: Sadece CHP'lilere dağıtıyorsunuz İmamoğlu'na "Seni paramparça edeceğim" diyen şahsa 11 yıl hapis cezası istendi Zonguldak, koronadan ölüm oranında İstanbul'u geçti Alanya'da cadde ve sokaklar boşaldı, kediler sokaklarda, turistler balkonda güneşlendi "Ekmek almaya çıktım." dese de cezadan kurtulamadı Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Atatürk Havalimanı'na inşa edilen hastanenin her odasının yoğun bakım olabileceğini aktardı Sağlık çalışanları için "Bize yük oldular" diyen Zonguldak Valisi Erdoğan Bektaş, özür diledi Son Dakika: ABD'de 18 Nisan verilerine göre koronavirüsten son 24 saatte 3 bin 800 kişi yaşamını yitirdi Van Valisi, korona hastalarını gizleyen muhtarla ilgili konuştu: Bizi sıkıntıya sokacak Koronavirüsü hafif geçirdiğimiz nasıl anlaşılır? Uzman isim belirtileri tek tek sıraladı Son Dakika: 30 büyükşehir ve Zonguldak'a giriş çıkış yasağı 15 gün süreyle uzatıldı
Sakarya'da boş yolda 2 PTT aracının çarpıştı Sakarya'da boş yolda 2 PTT aracının çarpıştı         
23:36
Hakkari'de nöbet sırasında rahatsızlanan asker, şehit oldu Hakkari'de nöbet sırasında rahatsızlanan asker, şehit oldu         
23:36
İran'da yüz binlerce civcivin canlı halde üzerlerine toprak dökülerek itlaf edilmesi infial yarattı İran'da yüz binlerce civcivin canlı halde üzerlerine toprak dökülerek itlaf edilmesi infial yarattı         
23:08
İnfaz yasası ise cezaevinden tahliye olan eski hükümlü, arkadaşını kafasını taşla ezerek öldürdü İnfaz yasası ise cezaevinden tahliye olan eski hükümlü, arkadaşını kafasını taşla ezerek öldürdü         
23:01
Feghouli, Galatasaray'dan ayrılmak istiyor Feghouli, Galatasaray'dan ayrılmak istiyor         
22:56
Djokovic, Federer ve Nadal, genç tenisçiler için harekete geçiyor Djokovic, Federer ve Nadal, genç tenisçiler için harekete geçiyor         
22:53
Ankara OSTİM'deki depoda pavyon eğlencesi yapanlara 60 bin lira ceza kesildi Ankara OSTİM'deki depoda pavyon eğlencesi yapanlara 60 bin lira ceza kesildi         
22:52
Mersin Büyükşehir Belediyesi Mersin Büyükşehir Belediyesi "bedava ekmek yasaklandı" dedi, valilikten jet yanıt geldi         
22:47
Sopadan arabasıyla Malatya'nın simgesi olan Sopadan arabasıyla Malatya'nın simgesi olan "Mercedes Kadir" hayatını kaybetti         
21:53
Brezilyalı model, çantasını çalmaya çalışan hırsızı süpürge ile uzaklaştırdı Brezilyalı model, çantasını çalmaya çalışan hırsızı süpürge ile uzaklaştırdı         
21:46
Korona elbise ve yiyeceklerle eve taşınır mı? En çok merak edilen soruya Rus biyolog yanıt verdi Korona elbise ve yiyeceklerle eve taşınır mı? En çok merak edilen soruya Rus biyolog yanıt verdi         
21:46
Devlet Hava Meydanları İşletmesi: Atatürk Havalimanı'na yapılan inşaat uçuşları engellemiyor Devlet Hava Meydanları İşletmesi: Atatürk Havalimanı'na yapılan inşaat uçuşları engellemiyor         
21:36
Dünyada koronavirüse yakalananların sayısı 2 milyon 300 bini aştı, iyileşenlerin sayısı ise 590 bini geçti Dünyada koronavirüse yakalananların sayısı 2 milyon 300 bini aştı, iyileşenlerin sayısı ise 590 bini geçti         
21:36
İtalya'da liglerin kaderi Çarşamba günü belli oluyor İtalya'da liglerin kaderi Çarşamba günü belli oluyor         
21:28
Denizde, korona hastalarına hakaretler yağdıran 4 kişinin keyfi karakolda son buldu Denizde, korona hastalarına hakaretler yağdıran 4 kişinin keyfi karakolda son buldu         
21:23
Son Dakika: Yurt dışında koronavirüsten hayatını kaybeden Türk vatandaşlarının sayısı 342'ye yükseldi Son Dakika: Yurt dışında koronavirüsten hayatını kaybeden Türk vatandaşlarının sayısı 342'ye yükseldi         
21:22
İngiltere'de sağlıkçılardan tek kullanımlık tulumları yıkayıp yeniden kullanmaları istendi İngiltere'de sağlıkçılardan tek kullanımlık tulumları yıkayıp yeniden kullanmaları istendi         
20:58
Dünya koronavirüsle pençeleşirken Afrika'da Ebola yeniden hortladı Dünya koronavirüsle pençeleşirken Afrika'da Ebola yeniden hortladı         
20:46
Ömer Bayram: Ailemde bir kişide korona var Ömer Bayram: Ailemde bir kişide korona var         
20:46
Koronavirüsü yenen hemşireden ürperten sözler: Hala tat ve koku alamiyorum Koronavirüsü yenen hemşireden ürperten sözler: Hala tat ve koku alamiyorum         
20:30
İtalya'da 18 Nisan itibariyle koronavirüsten ölenlerin sayısı 482 artarak 23 bin 227'ye yükseldi İtalya'da 18 Nisan itibariyle koronavirüsten ölenlerin sayısı 482 artarak 23 bin 227'ye yükseldi         
20:10
Son Dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Koronavirüste şifa bulan hasta sayımız 10 binin üzerine çıktı Son Dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Koronavirüste şifa bulan hasta sayımız 10 binin üzerine çıktı         
19:59
Son Dakika: Türkiye'de 18 Nisan verilerine göre koronavirüsten ölenlerin sayısı 121 artarak 1890'a yükseldi Son Dakika: Türkiye'de 18 Nisan verilerine göre koronavirüsten ölenlerin sayısı 121 artarak 1890'a yükseldi         
19:53
Nesli tükenmekte olan vaşak, Bayburt'ta bitkin halde görüntülendi Nesli tükenmekte olan vaşak, Bayburt'ta bitkin halde görüntülendi         
19:45
İBB'de ödüllü Raylı Sistem Projeler Müdürü Aslı Şahin Akyol, görevden alındı İBB'de ödüllü Raylı Sistem Projeler Müdürü Aslı Şahin Akyol, görevden alındı         
19:28
Adana İl Sağlık Müdürlüğü, CHP'li Büyükşehir Belediyesi'nin sahra hastanesini inceledi Adana İl Sağlık Müdürlüğü, CHP'li Büyükşehir Belediyesi'nin sahra hastanesini inceledi         
19:25
Kadıköy Belediyesi'nin moral bandosuna Kaymakamlık izin vermedi Kadıköy Belediyesi'nin moral bandosuna Kaymakamlık izin vermedi         
19:08
Son Dakika: 30 büyükşehir ve Zonguldak'a giriş çıkış yasağı 15 gün süreyle uzatıldı Son Dakika: 30 büyükşehir ve Zonguldak'a giriş çıkış yasağı 15 gün süreyle uzatıldı         
18:53
Teknoloji uzmanı Hakkı Alkan, koronavirüse yakalandı Teknoloji uzmanı Hakkı Alkan, koronavirüse yakalandı         
18:52
Vincent Janssen'den Fenerbahçe itirafı: Katkı sağlayamadım Vincent Janssen'den Fenerbahçe itirafı: Katkı sağlayamadım         
18:48
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.04.2020 00:40:26. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: İstanbul Valisi Yerlikaya'dan seyahat izin belgesi kapsamına ilişkin açıklama - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]