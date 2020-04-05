İstanbul Valisi Yerlikaya'dan sokak hayvanlarıyla ilgili paylaşım - Son Dakika

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İstanbul Valisi Yerlikaya'dan sokak hayvanlarıyla ilgili paylaşım
6 saat önce
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Twitter'dan yaptığı paylaşımla sokak hayvanlarıyla ilgili tüm kurumların birlikte çalıştığını duyurdu.
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Twitter'dan yaptığı paylaşımla sokak hayvanlarıyla ilgili tüm kurumların birlikte çalıştığını duyurdu.
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabı Twitter'dan yeni tip korona virüsle (Covid-19) mücadele edilirken, sokak hayvanlarının da unutulmadığını ve bütün kurumların birlikte çalıştığını açıkladı. Vali Yerlikaya, Can dostlarımız etiketiyle yaptığı paylaşımda, "İstanbul'da her can kıymetli, her can özel. Bu zor günlerde #CanDostlarımız sokak hayvanlarımızın su ve yemek ihtiyacını karşılayalım. Onlar için tüm kurumlarımızla birlikte çalışıyoruz. Bir kap su, bir kap mama da siz bırakın lütfen" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL
Haber Yayın Tarihi: 05.04.2020 07:11 Kaynak: İHA
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