İstanbul Valisi Yerlikaya'dan sokak hayvanlarıyla ilgili paylaşım - Son Dakika

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Twitter'dan yaptığı paylaşımla sokak hayvanlarıyla ilgili tüm kurumların birlikte çalıştığını duyurdu.

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabı Twitter'dan yeni tip korona virüsle (Covid-19) mücadele edilirken, sokak hayvanlarının da unutulmadığını ve bütün kurumların birlikte çalıştığını açıkladı. Vali Yerlikaya, Can dostlarımız etiketiyle yaptığı paylaşımda, "İstanbul'da her can kıymetli, her can özel. Bu zor günlerde #CanDostlarımız sokak hayvanlarımızın su ve yemek ihtiyacını karşılayalım. Onlar için tüm kurumlarımızla birlikte çalışıyoruz. Bir kap su, bir kap mama da siz bırakın lütfen" ifadelerini kullandı.

(İHA)