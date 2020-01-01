İSTANBUL VALİSİ YERLİKAYA'DAN  TAKSİCİLERE YENİ YIL ZİYARETİ - Son Dakika

Haber-Kamera: Ertan KILIÇ-Ozan URAL/ İstanbul DHA

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İç İşleri Bakan Yardımcısı Muhterem İnce ve beraberindekiler yılın ilk dakikalarında taksicilerle bir araya geldi. İstanbul Taksiciler Esnaf Odası Başkanı Eyüp Aksu, 17 bin 395 taksinin yerli otomobile dönüşeceğini söyledi.

İç İşleri Bakan Yardımcısı Muhterem İnce, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İstanbul İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Nuh Köroğlu, İstanbul Sahil Güvenlik, Marmara ve Boğazlar Komutanı Kıdemli Albay Tayfun Paşaoğlu ile birlikte Etiler Mahallesi'nde bulunan taksi durağını ziyaret etti. Ziyaret sırasında Hakkari'de bulunan İç İşleri Bakanı Süleyman Soylu ile de görüntülü sohbet gerçekleştirildi.

YERLİKAYA, "TAKSİCİ ESNAFIMIZIN GÖREVİNİN BAŞINDA"

İç işleri Bakanı Süleyman Soylu ile görüntülü sohbet gerçekleştiren İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, "İstanbul Taksiciler Odası Başkanımız Eyüp başkan ve arkadaşları, sayın bakan yardımcımız muhterem beyle birlikte 2020'nin ilk esnaf ziyaretini buradan yapıyoruz. Bütün kardeşlerimizin 17 bin 395, İstanbul'daki taksici kardeşlerimizin hepsi tıpkı sizler gibi, bütün kolluk güçleri gibi hepsi ayakta ve İstanbulluların hizmetinde. Yeni yılınızı kutluyoruz, Hakkari'de bulunan bütün kardeşlerimizin, başta Mehmetçiğimiz olmak üzere, polislerimizin, koruyucularımızın bütün dostlarımızın yeni yılını kutluyoruz" dedi.

SOYLU İLE AKSU ARASINDA YERLİ OTOMOBİL SOHBETİ

Hakkari'de bulunan Mehmetçiğin selamlarını ileten Soylu, "İstanbul Taksiciler Esnaf Odası Başkanımıza ayrı ayrı selamları var. Hayırlı seneler diliyorum." dedi. Yerlikaya'nın "İstanbul'un yeni taksilerini görüyor musunuz?" demesi üzerine Soylu, "Tam İstanbul'a yakışır. Başkanım ne zaman başlıyoruz" demesi üzerine konuşan İstanbul Taksiciler Esnaf Odası Başkanı Aksu, "Şimdiden siparişi verdik Sayın Bakanım. Paraları hazırladık" dedi.

17 BİN 395 TAKSİ YERLİ OTOMOBİLE DÖNÜŞECEK

Yapılan ziyaretten duydukları memnuniyeti dile getiren Aksu, "2020 yılına girdiğimiz bu ilk saatte, ilk dakikalarda taksici esnafını ziyaret etmeniz bizleri onurlandırdı. Bizde İstanbul halkının hizmetindeyiz. Milli yerli aracımızı da her türlü destekliyoruz. Hiç görmeden, milli, yerli olduğu için, Cumhurbaşkanımızın önderliğinde böyle bir projeye, taksiciler esnafı olarak bir vatandaş olarak talibiz. Siparişlerimizi verdik. 17 bin 395 adet ticari taksimizi, milli yerli otomobil ile değiştireceğiz. Hem İstanbul'da reklamını tanıtımını yapacağız, hem de gelen yabancı turistlere reklamını, tanıtımını yapacağız. Biz projeyi destekleyip, fabrikanın kuruluşunda, finansmanında yardımcı olmak için biz para da yatırabiliriz. Esnaf olarak" dedi. Bu söylemin ardından Yerlikaya, "6. babayiğit oluruz diyorsunuz yani" diye karşılık verdi.

YERLİKAYA, ÇIKIŞTA SORULARI YANITLADI

Ziyaretin ardından gazetecilere açıklamalarda bulunan Yerlikaya, Taksicilerin daha yerli otomobilin lansmanından önce desteklerini açıkladıklarını belirterek, "2019 artık geride kalıyor. 2020'nin ilk saatlerindeyiz. Taksiciler odası başkanı Eyüp başkanımızın şahsında, yönetim kurulundaki arkadaşlarımız ve 17 bin 395 bu şehrimizin hizmetinde bulunan bütün taksici esnafımızın yeni yılını kutluyoruz. Eyüp başkan arkadaşları ile istişare ettikten sonra, bu yerli otomobilin lansmanından çok önce 17 bin 395 adet sipariş vereceğini deklare etti. İstanbul taksicileriyle birlikte bizde, 2022 yılında üretim bandından ilk taksiler çıkar çıkmaz taksicilerimizle buluşmasını iple çekiyoruz" diye konuştu. Yerlikaya ve beraberindekiler, çevrede bulunan esnafları da ziyaret ederek sohbet ettiler.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Taksi durağında sohbet

-Vali Yerlikaya'nın konuşması

-İç İşleri Bakanı Soylu'nun konuşması

-Eyüp Aksu'nun konuşması

-Ali Yerlikaya'nın açıklamaları

-Esnaf ziyareti

Polis memurları ile sohbet etmesi

-Genel ve detay görüntüler