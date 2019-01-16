İstanbul Valisi Yerlikaya'dan Tim Başkanı'na Ziyaret
15 dakika önce
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı İsmail Gülle'ye nezaket ziyaretinde bulundu.
İstanbul Valisi
Ali Yerlikaya, Türkiye
İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı İsmail Gülle'ye nezaket ziyaretinde bulundu.
TİM'den yapılan açıklamaya göre, Yerlikaya, Başkan Gülle'ye başarı dileklerini iletti ve ihracat sektörü ile bilgiler aldı.
Açıklamada görüşlerine yer verilen Vali Yerlikaya, "İhracatçılarımızın Türk ekonomisine ve Türk insanının refahına yaptığı olağanüstü katkı her türlü takdire şayandır. İstanbul Valiliği olarak ihracatımızın artırılması için ihtiyaç duyduğu her alanda TİM'in yanındayız." ifadelerini kullandı.
TİM Başkanı İsmail Gülle ise ziyaretten büyük bir memnuniyet duyduğunu belirtti.
Gülle, şunları kaydetti:
"Sayın Valimizin Türkiye İhracat Ailesi'nin genel merkezini ziyaretleri bizi ziyadesiyle sevindirmiştir. Bu ziyaretlerin, yapısı itibarıyla kamu desteği ile birlikte yürüyen ihracat camiamız için güven, motivasyon ve şevk kaynağı olduğu düşüncesindeyim. Sayın Valimizin ihracat camiasına yakın ilgisini biliyoruz. Bu ilgi, alaka ve desteğin her zaman yanımızda olacağına inanıyorum. Sayın Valimize şükranlarımı sunuyorum."
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Haber Yayın Tarihi : 16.01.2019 02:05 Kaynak: AA
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