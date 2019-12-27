İstanbul Valisi Yerlikaya'dan

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, yerli otomobile tam destek için 34. Sedan araca talip olduklarını bildirdi.

Vali Yerlikaya, bugün tanıtımı yapılan " Türkiye'nin Otomobili"ne ilişkin Twitter hesabından paylaşımlarda bulundu.

İstanbul Valiliği önüne photoshopla yerleştirilmiş, üzerinde Türk bayrağı bulunan "34 0001" plakalı yerli otomobilin fotoğrafını paylaşan Yerlikaya, "Türkiye'nin otomobilini kullanmayı sabırsızlıkla bekliyoruz. Maşallah." ifadesini kullandı.

Yerlikaya, başka bir tweetinde "C-SEDAN" model aracın tanıtım videosuna yer vererek, "Yerli arabamıza tam destek için biz de 34. Sedan araca talip olduk." mesajını paylaştı.

İstanbul manzarasına photoshopla yerleştirilen turkuaz taksinin yer aldığı görseli de paylaşan Yerlikaya, "İstanbulumuzun taksilerine #Yerlioto çok yakıştı. Yerli otomuz sıfır emisyon oranıyla tam bir çevre dostu. Bu gurur hepimizin." ifadelerini kullandı.