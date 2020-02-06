İstanbul Valisi Yerlikaya'dan uçak kazasında yaralananlarla ilgili açıklama - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa İstanbul Valisi Yerlikaya'dan uçak kazasında yaralananlarla ilgili açıklama - Son Dakika

İstanbul Valisi Yerlikaya'dan uçak kazasında yaralananlarla ilgili açıklama

6 saat önce

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, bir uçağın pistten çıkması sonucu meydana gelen kazada yaralananlardan 92'sinin taburcu olduğunu açıkladı.

İstanbul Valisi Yerlikaya'dan uçak kazasında yaralananlarla ilgili açıklama, System.String[]

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, bir uçağın pistten çıkması sonucu meydana gelen kazada yaralananlardan 92'sinin taburcu olduğunu açıkladı.


İstanbul Valisi Ali Yerlikaya Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Sabiha Gökçen Havalimanı'nda meydana gelen uçak kazasında yaralanan 180 yolcumuzdan saat 20.30 itibari ile 92'si taburcu oldu. 14'ü yoğun bakımda olmak üzere 88 hastamızın tedavisi devam ediyor" dedi. - İSTANBUL

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Haber Yayın Tarihi: 06.02.2020 08:54 Kaynak: İHA
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