İstanbul Valisi Yerlikaya'dan vatandaşlara "Trafiğe çıkmayın" uyarısı - Son Dakika
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İstanbul Valisi Yerlikaya'dan vatandaşlara "Trafiğe çıkmayın" uyarısı

11.03.2022 07:52
İstanbul Valisi Yerlikaya'dan vatandaşlara "Trafiğe çıkmayın" uyarısı

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, kar yağışının etkili olduğu kentte vatandaşları zorunlu olmadıkça trafiğe çıkmamaları konusunda uyardı.

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, kar yağışının etkili olduğu kentte vatandaşları zorunlu olmadıkça trafiğe çıkmamaları konusunda uyardı.

Vali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Yoğun kar yağışı nedeniyle zorunlu olmadıkça lütfen trafiğe çıkmayalım. Ulaşımda toplu taşıma araçlarını tercih edelim. Araçlarınızda mutlaka kış lastiği olsun. 112 Acil Çağrı Merkezimiz 7/24 sizlerin hizmetinizde." ifadelerini kullandı.

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Ali Yerlikaya, İstanbul, Medya, kar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İstanbul Valisi Yerlikaya'dan vatandaşlara 'Trafiğe çıkmayın' uyarısı - Son Dakika


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SON DAKİKA: İstanbul Valisi Yerlikaya'dan vatandaşlara "Trafiğe çıkmayın" uyarısı - Son Dakika
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