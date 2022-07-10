İstanbul Valisi Yerlikaya'dan Yağış Uyarısı: "Saat 22.00'ye Kadar Risk Sürüyor"

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya İstanbul'da etkili olan şiddetli yağışla ilgili, "Can kaybımız yok. 797 su baskını ihbarı yapıldı. Saat 22.00'ye kadar risk sürüyor" açıklamasını yaptı.

İstanbul'da dün etkisini gösteren yağış bugün de devam ediyor. Yaşanan su baskınlarıyla ilgili açıklama yapan İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, gerekli önlemlerin alındığını belirterek, riskin hala devam ettiğini kaydetti. Vali Yerlikaya, meteorolojinin yaptığı uyarılara vatandaşların riayet etmelerini isteyerek, "Risk saat 22.00'ye kadar devam ediyor" dedi. Ali Yerlikaya şu bilgileri verdi:

"128 DAİRE, 12 İŞ YERİ, 3 FABRİKA SU BASKININDAN OLUMSUZ ETKİLENDİ: Esenyurt ilçemizdeyiz. Pınar Mahallemiz ve Yeşilkent Mahallemizin kesiştiği noktada Haramidere'nin geçtiği bölgede gece saat 01.00 noktasında, şiddetli yağışta maalesef su baskınları yaşandı. Az önce söylemiştim 266 su ihbarını vatandaşlarımız yaptı. Büyük bir hassasiyetle ve çok hızlıca hareket ederek İlçe Kaymakamlığımız, AFAD İl Müdürlüğümüz, Büyükşehir İlçe Şehir Belediyesi hep birlikte özellikle emniyetimiz, mahalle muhtarlarımız, burada oturan vatandaşlarımızı ikaz edildi. Şu saate kadar yapmış olduğumuz tespitlerde 128 daire, 12 iş yeri, 3 fabrika maalesef su baskınından olumsuz etkilenmiş durumda. ve AFAD Başkanımız sabah biliyorsunuz Sayın Bakanımız ilçemize teşrif ettiler. Yerinde hem mahalle sakinlerimize geçmiş olsun dileklerini ilettiler, çalışmaları koordine ettiler talimat verdiler. Yine AFAD'ımızın koordinasyonunda ilçe kaymakamlığımız, Jandarma Arama Kurtarma, Polis Arama Kurtarma, Büyükşehir İlçe Belediyesi Çevre Şehircilik İl Müdürlüğümüz, defterdarlığımız hep birlikte çalışıyoruz. Şükürler olsun ki bir can kaybımız yok. 128 daireden yani su basan daireden şu ana kadar 70 civarında olanı tahliyeleri edildi. Biz bu akşama kadar inşallah bütün su basan dairelerin, iş yerlerinin su baskınlarını, tahliyelerini edeceğiz. İçerilerinin temizlenmesi, hakeza sokaklarımızın çamurdan temizlenmesi, birkaç gün içerisinde bunların tamamını sağlayacağımızı düşünüyoruz.

ZARAR TESPİT KOMİSYONU KURULDU: Bir yandan yine Sayın Bakanımızın talimatıyla sabah çok erken vakitte az önce de söyledim, Çevre Şehircilik İl Müdürlüğümüz, defterdarlığımızla beraber gerek hasar tespit gerek zarar tespit komisyonları kuruldu. Onlar çalışıyor. Bu akşam olmadan her iki tespitleri de tamamlamış olacağız. Yine bakanımızın da talimatıyla ilk etapta vatandaşlarımıza 5'er bin lira, iş yerindeki vatandaşlarımıza 10'ar bin lira yardımları ve kaymakamlığımız koordine ediyor. Onlar da süratle vatandaşlarımıza ulaştırmış olacağız.

SAAT 22.00'YE KADAR ŞİDDETLİ YAĞIŞ UYARISI DEVAM EDİYOR: Tabii değerli arkadaşlar afet haber vermiyor. Her an o afete hazırlıklı olmalıyız. Önleyici tedbir olarak da meteorolojinin ilminden, fenninden faydalanmak bizim için elzem. Bu tür uyarılara ben sizler aracılığıyla kıymetli hemşerilerimize hassasiyetle riayet etmelerini rica ediyorum. Bugün saat 22.00'ye kadar şiddetli yağış uyarısı ikazı henüz geçmiş değil devam ediyor. Bunu buradan hatırlatmak istiyorum. Tabii bu su baskınları en yoğun bir şekilde maalesef Haramidere'nin taşması sebebiyle bu iki mahallemizin bulunduğu Esenyurt ilçemiz etkilendi. Diğer ilçelerimizde çok daha küçük ölçekli, orada da yine İlçe Afet Yönetim Merkezlerimizin başında bulunan kaymakamlarımız, İl Afet Müdürlüğümüzle beraber bu tahliye çalışmalarını tamamladılar, tamamlamak üzereler.

ALLAH BETERİNDEN KORUSUN: Ben sizler aracılığıyla bütün Esenyurtlu hemşerilerimize, su baskınından etkilenen bütün kıymetli hemşerilerimize geçmiş olsun diyorum. Bu vesileyle başta evlerini bu bayram günü su basan vatandaşlarımız başta olmak üzere bütün hemşerilerimizin bayramlarını tebrik ediyorum. Allah devletimize, milletimize zeval vermesin diyorum. ve beterinden bizi, tekrarından biz korusun diye dua ediyorum.