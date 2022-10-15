İstanbul Valisi Yerlikaya'dan yaralı maden işçilerine ziyaret Açıklaması - Son Dakika
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İstanbul Valisi Yerlikaya'dan yaralı maden işçilerine ziyaret Açıklaması

15.10.2022 17:48
İstanbul Valisi Yerlikaya'dan yaralı maden işçilerine ziyaret Açıklaması

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Bartın'daki maden patlamasında yaralanarak Başakşehir Çam ve Sakura Hastanesi'ne getirilen yaralıları ve yakınlarını ziyaret etti.

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Bartın'daki maden patlamasında yaralanarak Başakşehir Çam ve Sakura Hastanesi'ne getirilen yaralıları ve yakınlarını ziyaret etti.

Ziyaret sonrası hastane önünde açıklama yapan Yerlikaya, üzüntülü olduklarını belirterek, kazada yaşamını yitirenlerin yakınlarına başsağlığı diledi.

Olayda yaralanan 11 kişiden 6'sının tedavi süreçlerinin, 2 ambulans uçakla getirildikleri Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'nde büyük bir hassasiyetle yürütüldüğünü vurgulayan Yerlikaya, "Yakınlarına 'geçmiş olsun' dileklerimizi ilettik. Yaralıların yakınlarını başhekimimiz tedavi süreciyle ilgili sık sık aydınlatıyor. İstanbul olarak 'Rabb'im onlara şifa versin.' diyoruz. Yaralılarımızı, hep birlikte buradan sağlıklı şekilde taburcu etmeyi Allah bizlere nasip etsin" diye konuştu.

???????Ziyareti sırasında Başakşehir Kaymakamı Uğur Turan ve Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu'nun eşlik ettiği Vali Yerlikaya'ya, hastanenin başhekimi Prof. Dr. Nuretttin Yiyit yaralıların sağlık durumu hakkında bilgi verdi.

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Bartın gündem: İstanbul Valisi Yerlikaya, Bartın'dan getirilen yaralıları ziyaret etti Bartın gündem: İstanbul Valisi Yerlikaya, Bartın'dan getirilen yaralıları ziyaret etti AYNI MADENDE ÇALIŞIYORLARDI; KARDEŞİ ŞEHİT OLDU AĞABEY TEDAVİ ALTINDA AYNI MADENDE ÇALIŞIYORLARDI; KARDEŞİ ŞEHİT OLDU AĞABEY TEDAVİ ALTINDA
Kaynak: AA

Başakşehir, İstanbul, Bartın, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İstanbul Valisi Yerlikaya'dan yaralı maden işçilerine ziyaret Açıklaması - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: İstanbul Valisi Yerlikaya'dan yaralı maden işçilerine ziyaret Açıklaması - Son Dakika
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