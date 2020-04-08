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İstanbul Valisi Yerlikaya: "Dün itibarıyla İstanbul genelinde 65 yaş üstünde olan 1 milyon 150 bin...
13 dakika önce
İstanbul Valisi Yerlikaya: "Dün itibarıyla İstanbul genelinde 65 yaş üstünde olan 1 milyon 150 bin vatandaşımıza paketlerimizi ulaştırmaya başladık.
İstanbul Valisi Yerlikaya: "Dün itibarıyla İstanbul genelinde 65 yaş üstünde olan 1 milyon 150 bin vatandaşımıza paketlerimizi ulaştırmaya başladık."
Haber Yayın Tarihi: 08.04.2020 01:16 Kaynak: AA
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