İstanbul Valisi Yerlikaya "Dünya Kadın Mühendisler Günü"nü kutladı - Son Dakika
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İstanbul Valisi Yerlikaya "Dünya Kadın Mühendisler Günü"nü kutladı

23.06.2022 15:18
İstanbul Valisi Yerlikaya "Dünya Kadın Mühendisler Günü"nü kutladı

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, "Dünya Kadın Mühendisler Günü" dolayısıyla sosyal medya hesabından kutlama mesajı yayımladı.

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, "Dünya Kadın Mühendisler Günü" dolayısıyla sosyal medya hesabından kutlama mesajı yayımladı.

Vali Yerlikaya, "Dünya Kadın Mühendisler Günü" kapsamında valiliğe bağlı şantiyelerdeki kadın mühendisleri ağırladı.

Twitter hesabından paylaşımda bulunan Yerlikaya, "Valiliğimize bağlı şantiyelerde görevli kadın mühendislerimiz nezdinde, farklı sektörlere emekleriyle imzalarını atan kadın mühendislerimizi kutluyorum. Ülkemizin ilk kadın mühendisi Sabiha Rıfat Gürayman'ı rahmetle ve saygıyla anıyorum." ifadelerini kullandı.

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Kaynak: AA

Ali Yerlikaya, İstanbul, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İstanbul Valisi Yerlikaya 'Dünya Kadın Mühendisler Günü'nü kutladı - Son Dakika

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