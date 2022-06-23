Özhaseki: 'Erdoğan gitsin de ne olursa olsun' adına 20'ye yakın operasyon çekilmiştir

Kaynak: AA

Ali Yerlikaya, İstanbul, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › İstanbul Valisi Yerlikaya 'Dünya Kadın Mühendisler Günü'nü kutladı - Son Dakika

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