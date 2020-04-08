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İstanbul Valisi Yerlikaya: "Dünyada maske savaşları yaşanırken, Türkiye sosyal devlet olmanın ne...
15 dakika önce
İstanbul Valisi Yerlikaya: "Dünyada maske savaşları yaşanırken, Türkiye sosyal devlet olmanın ne demek olduğunu bir kez daha gösteriyor"
İstanbul Valisi Yerlikaya: "Dünyada maske savaşları yaşanırken, Türkiye sosyal devlet olmanın ne demek olduğunu bir kez daha gösteriyor"
Haber Yayın Tarihi: 08.04.2020 01:14 Kaynak: AA
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